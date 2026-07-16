Secara resmi... Maroko memutuskan nasib Mohamed Wahbi... dan menanggapi tuduhan konspirasi

Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRFM) telah mengambil keputusan terkait masa depan Mohamed Wahbi, pelatih kepala tim nasional senior, terkait kelanjutannya bersama "Singa Atlas", setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak perempat final, setelah kalah 0-2 dari timnas Prancis.

Akun resmi Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko di platform "X" mengunggah sebuah video yang menampilkan Abdel Salam Belqashour, Ketua Liga Sepak Bola Profesional Nasional, setelah diadakannya rapat dewan eksekutif yang dipimpin oleh Fawzi Lakja.

Dalam pernyataannya, Belqashour mengatakan bahwa rapat tersebut membahas evaluasi partisipasi timnas Maroko di Piala Dunia 2026, di mana ia menilai bahwa "Singa Atlas" telah mencatatkan prestasi penting, empat tahun menjelang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030.

Ketua Liga Nasional tersebut membantah beberapa tuduhan yang ditujukan kepada sejumlah pemain tim nasional Maroko terkait kelalaian atau konspirasi selama pertandingan melawan Prancis di perempat final Piala Dunia, sambil menegaskan bahwa mereka telah menampilkan performa heroik sepanjang turnamen.

Belkashour menegaskan kembali kepercayaannya kepada Mohamed Wahbi untuk memimpin timnas Maroko pada fase berikutnya, guna menghilangkan segala keraguan mengenai kelangsungan jabatannya.

Wahbi mengambil alih kepelatihan tim nasional Maroko pada bulan Maret lalu, menggantikan pelatih sebelumnya Walid Regragui, dan berhasil membawa “Singa Atlas” lolos ke babak perempat final Piala Dunia, sebelum mengalami satu-satunya kekalahan mereka melawan Prancis.