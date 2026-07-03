Klub Inggris Manchester United secara resmi mengumumkan melalui situs resminya bahwa kiper internasional Kamerun mereka, André Onana, telah pindah ke klub Turki Trabzonspor dengan status pinjaman, untuk membela tim tersebut sepanjang musim sepak bola baru (2026-2027), dan kesepakatan ini masih menunggu penyelesaian prosedur kartu internasional serta pendaftaran resmi.

Langkah ini menandai kembalinya bintang Kamerun tersebut ke markas klub Turki di Stadion “Babara Park”; setelah menjalani masa pinjaman yang sangat sukses bersama tim tersebut pada musim lalu, di mana ia tampil dalam 40 pertandingan di berbagai kompetisi, serta memainkan peran kunci dalam mengantarkan Trabzonspor finis di posisi ketiga Liga Super Turki dan meraih gelar Piala Turki.

Onana bergabung dengan "Setan Merah" pada musim panas 2023 dari Inter Milan, Italia, dan telah tampil dalam 102 pertandingan resmi bersama klub Inggris tersebut.

Sementara itu, manajemen Manchester United melalui situs resminya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kiper asal Kamerun tersebut, sekaligus menyampaikan harapan seluruh pihak di klub agar ia meraih “kesuksesan penuh” dalam petualangan barunya di Liga Turki.

Perlu dicatat bahwa Onana terikat kontrak resmi dengan Manchester United hingga tahun 2028, setelah ia bergabung dengan tim tersebut dari Inter Milan melalui transfer senilai 47,2 juta poundsterling.