Secara resmi... Ketua Federasi Sepak Bola Italia mengundurkan diri dalam rapat darurat

Gabriel Gravina, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, menggelar rapat darurat pada hari Kamis ini, dan dalam kesempatan tersebut ia mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia.

Timnas Italia kalah dalam adu penalti di kandang Bosnia dan Herzegovina, Selasa lalu, pada final babak play-off kualifikasi Piala Dunia, sehingga gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Setelah kegagalan ini, Federasi Sepak Bola Italia dan timnas Azzurri bersiap untuk melakukan perubahan besar-besaran, yang dimulai dari Presiden Gravina menurut situs "Football Italia".

Pelatih kepala Gennaro Gattuso juga diperkirakan akan mundur dari jabatannya, begitu pula manajer tim Gianluigi Buffon, yang telah menjadi bagian dari kepemimpinan Azzurri sejak musim panas 2023.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Liga Italia Ezio Simonielli, Ketua Liga Italia B Paolo Beden, Ketua Liga Italia C Matteo Marani, Ketua Asosiasi Amatir Giancarlo Abiti, Ketua Asosiasi Pemain Umberto Calcano, dan Ketua Asosiasi Pelatih Renzo Olivieri.

Graffina menjabat sebagai pejabat tertinggi di Federasi Sepak Bola Italia sejak Oktober 2018, dan tim nasional Italia memenangkan Kejuaraan Eropa 2020 selama masa jabatannya, namun ia juga gagal lolos ke Piala Dunia 2022 dan 2026 selama masa kepemimpinannya.

Italia juga gagal lolos ke Piala Dunia 2018 sebelum penunjukan Gravina.

Graffina bertanggung jawab atas penunjukan Luciano Spalletti dan Gennaro Gattuso sebagai pelatih kepala pada tahun 2023 dan 2025 masing-masing.

Menteri Olahraga Andrea Abodi mengatakan pada Rabu lalu: "Jelas bahwa sepak bola Italia membutuhkan pembenahan, dan proses ini harus dimulai dengan peremajaan kepemimpinan Federasi Sepak Bola Italia."