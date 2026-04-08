Secara resmi: Johan Plat menggantikan Henk de Jong dan langsung menandatangani kontrak berjangka panjang

Johan Plat diperkenalkan pada Rabu sore sebagai pelatih kepala baru SC Cambuur. Klub asal Leeuwarden ini pun mengonfirmasi kabar yang beredar sebelumnya mengenai calon pengganti Henk de Jong.

Pelatih berusia 39 tahun ini menandatangani kontrak dua tahun, dengan opsi perpanjangan satu musim, yang berlaku mulai musim 2026/27, saat Cambuur kembali ke VriendenLoterij Eredivisie.

Manajer teknis Lars Lambooij menantikan kerja sama yang sukses dengan sang pelatih. “Awal dari era baru. Posisi pelatih kepala mungkin adalah posisi terpenting di dalam klub dan Anda harus selalu siap untuk itu.”

Plat sangat antusias menyambut tantangan baru ini. “Saya sangat senang dan bangga bisa bekerja untuk klub ini. SC Cambuur adalah klub rakyat sejati dengan pendukung yang fanatik dan stadion yang indah.” Pelatih ini tidak sabar untuk melangkah ke Eredivisie.

Sebagai pemain, Plat pernah membela FC Volendam, FC Zwolle, FC Dordrecht, FC Oss, Telstar, Hansa Rostock, dan Roda JC. Di CD Castellón, Plat awalnya menjadi asisten dan kemudian menggantikan Dick Schreuder, yang kini sukses di NEC Nijmegen.

Sebagai pelatih kepala, pria asal Volendam ini pernah memimpin tim di VV Katwijk, Jong FC Volendam, dan Castellón. Sejak September 2025, Plat tidak memiliki klub di sepak bola profesional.

Di bawah kepemimpinan De Jong, Cambuur saat ini berada di peringkat kedua Divisi Keuken Kampioen dan telah memastikan promosi. Pelatih berpengalaman ini merasa bahwa musim panas mendatang adalah saat yang tepat untuk mundur selangkah dan akan menjadi tangan kanan Plat.