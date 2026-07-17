Secara resmi... Jadwal pertandingan persahabatan Al-Nassr menjelang musim baru telah diumumkan

Klub Al-Nasr mengumumkan jadwal pertandingan persahabatan yang akan mereka jalani dalam pemusatan latihan pramusim di ibu kota Portugal, Lisbon, menjelang dimulainya musim baru 2026-2027.

Tim Al-Nassr akan berangkat ke ibu kota Portugal, lusa Minggu, untuk menjalani tahap ketiga pemusatan latihan persiapan musim baru, setelah sebelumnya menjalani beberapa sesi latihan di Riyadh dan Abha selama periode terakhir.

Klub asal Arab Saudi tersebut, melalui akun resminya di platform "X", mengunggah cuitan yang mengumumkan bahwa mereka akan memainkan 4 pertandingan persahabatan selama pemusatan latihan di Lisbon, yang akan berlangsung hingga 5 Agustus mendatang.

Al-Nassr akan bertanding melawan tim cadangan Benfica pada 22 Juli mendatang, sebelum menghadapi Mérida dari Spanyol pada 28 Juli.

Pertandingan ketiga akan melawan Astrela Amadora dari Portugal pada 1 Agustus mendatang, sebelum menutup pemusatan latihan dengan menghadapi Almería dari Spanyol pada 4 Agustus.

Al-Nassr, di bawah kepemimpinan pelatih barunya asal Australia, Ange Postecoglou, berupaya mempertahankan gelar Liga Saudi yang diraihnya bersama mantan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, setelah absen selama 7 tahun.

Selain itu, “Al-Alami” akan kembali bersaing di Liga Champions Asia untuk tim-tim elit, setelah absen pada musim lalu, di mana mereka berpartisipasi di turnamen kasta kedua dan mencapai final sebelum dikalahkan oleh Gamba Osaka dari Jepang.