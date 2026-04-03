Federasi Sepak Bola Italia mengumumkan bahwa pelatih Gennaro Gattuso mengakhiri kontraknya dengan federasi melalui kesepakatan bersama, menyusul kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan yang dirilis hari Jumat ini disebutkan bahwa Gattuso dan federasi mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerja sama.

Gattuso menangani tim nasional Italia menggantikan pelatih Luciano Spalletti pada Juni 2025, tetapi ia tidak mampu menuntaskan tugas utama berupa membawa tim kembali ke Piala Dunia.

Federasi Sepak Bola Italia menyampaikan terima kasih kepada Gattuso dan staf pelatihnya atas “komitmen dan semangat” yang mereka tunjukkan selama sembilan bulan terakhir, serta mendoakan mereka “sukses dalam karier profesional berikutnya”.

Apakah Italia akan mendapatkan kesempatan baru untuk berpartisipasi di Piala Dunia?

Tim nasional Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah kalah di final playoff dari Bosnia dan Herzegovina lewat adu penalti pada Selasa malam.

Ketua Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina, juga mengumumkan pengunduran dirinya setelah kegagalan ini, bersamaan dengan pengunduran diri manajer tim, Gianluigi Buffon.

Tim nasional Italia dijadwalkan menjalani dua laga persahabatan pada Juni, namun kecil kemungkinan pelatih baru akan ditunjuk sebelum itu, terutama karena pemilihan ketua federasi yang baru juga akan berlangsung pada bulan yang sama.

Apa kata Gattuso menanggapi kepergiannya?

Di sisi lain, Gattuso berkata, “Dengan hati yang berat oleh kesedihan, dan setelah gagal mencapai tujuan yang kami tetapkan untuk diri kami sendiri, saya menganggap bahwa pengalaman saya di pucuk pimpinan tim nasional telah berakhir.”

Ia menambahkan, “Jersey Azzurri adalah yang paling berharga dalam sepak bola, dan karena itu sudah sepatutnya mempermudah evaluasi teknis ke depan segera.”

Ia melanjutkan, “Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Gabriele Gravina, Gianluigi Buffon, dan seluruh staf federasi atas kepercayaan dan dukungan yang selalu mereka berikan kepada saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memimpin tim nasional, dan melakukannya bersama sekelompok pemain yang menunjukkan komitmen dan rasa memiliki terhadap jersey ini.”

Bintang Italia sebelumnya itu menutup dengan mengatakan, “Namun, ucapan terima kasih terbesar saya untuk para penggemar, untuk semua orang Italia yang selama beberapa bulan terakhir tidak berhenti menunjukkan cinta dan dukungan mereka kepada tim nasional. Warna biru akan selalu ada di hati saya.”