Pemain asal Maroko, Abdul Razzaq Hamdallah, memutuskan untuk memulai petualangan baru di Liga Profesional Roshen, setelah menorehkan karier yang gemilang selama beberapa tahun terakhir.

Hamdallah sebelumnya pernah membela klub-klub Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Shabab, di mana ia berpisah dengan "Al-Lioth" setelah krisis terbarunya dengan pemain sayap asal Belgia, Yannick Carrasco.

Baca juga.. Mantan Manajer Al-Ittihad: “Kebohongan” Jadi Penyebab Krisis Hamdallah.. dan Dia Mengalami Ketidakadilan di Jeddah!

Klub Al-Taawoun dari Arab Saudi mengumumkan melalui akun resmi mereka di platform media sosial “X” bahwa mereka telah mengontrak Hamdallah untuk satu musim saja.

Al-Taawoun menulis melalui akunnya: “Sangat tangguh, berani dalam menyerang, dan dominan… Al-Sati bersiap di tribun para serigala.”

Hamadallah merupakan salah satu pemain profesional terkemuka dalam sejarah Liga Roshen, di mana ia menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi tersebut, dengan 156 gol, di bawah pemain Suriah Omar Al-Soma (162).



