Secara resmi... Federasi Sepak Bola Jerman mengumumkan kepergian Nagelsmann dan menjelaskan posisi Klopp

Federasi Sepak Bola Jerman mengumumkan pengunduran diri Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional, menyusul tersingkirnya tim tersebut di babak awal Piala Dunia 2026, sementara itu Jürgen Klopp juga mengklarifikasi posisinya terkait kemungkinan menggantikan Nagelsmann.

DFB menyebutkan dalam pernyataan di situs resminya hari Jumat ini bahwa mereka “telah mengakhiri kontraknya dengan Nagelsmann dengan segera, setelah mendapat persetujuan dari perwakilan pemegang saham dan Dewan Pengawas DFB, serta berdasarkan usulan dari Presiden Bernd Neuendorf”.

Keputusan tersebut diambil setelah Nagelsmann, dalam pertemuan tertutup dengan pejabat federasi yang digelar sehari sebelumnya, meminta untuk dibebaskan dari jabatannya menyusul kegagalan mengecewakan di Piala Dunia, sebuah permintaan yang secara resmi disetujui oleh federasi.

Nagelsmann mengambil alih tugas melatih timnas Jerman pada September 2023 sebagai pengganti Hans Flick dengan kontrak yang berlaku hingga 2028, namun ia gagal meyakinkan pejabat Federasi Sepak Bola Jerman untuk tetap menjabat hingga akhir Kejuaraan Eropa mendatang.

Timnas Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung setelah mengalami kekalahan mengejutkan dari Paraguay melalui adu penalti di babak 32 besar turnamen tersebut, padahal sebelumnya Die Mannschaft lolos ke babak gugur sebagai juara Grup 5.

Nagelsmann memimpin timnas Jerman dalam 37 pertandingan internasional di semua kompetisi, meraih 23 kemenangan, 7 pertandingan berakhir imbang, dan 7 kali kalah.

Klopp Setuju Melatih Jerman

Mengenai pelatih baru, Federasi Sepak Bola Jerman menegaskan dalam pernyataannya bahwa mereka akan memulai pembicaraan dengan Jürgen Klopp untuk memimpin tim nasional, sambil menyebutkan bahwa mantan pelatih Liverpool tersebut telah memberikan persetujuan awal untuk menerima tugas tersebut.

Saat ini Klopp menjabat sebagai Direktur Divisi Sepak Bola Global di perusahaan “Red Bull”, dan telah menolak sejumlah tawaran kepelatihan sejak kepergiannya dari Liverpool pada 2024, namun tampaknya ia akan segera kembali ke kursi pelatih kepala.

Menurut laporan media, Klopp memiliki klausul dalam kontraknya dengan “Red Bull” yang memungkinkannya untuk hengkang, sehingga ia dapat langsung meninggalkan perusahaan tersebut untuk melatih tim nasional Jerman.

Pesan Ucapan Terima Kasih

Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, Bernd Neudorf, mengatakan: “Federasi Sepak Bola Jerman mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Nagelsmann atas kerja kerasnya sejak September 2023. Ia menonjol karena dedikasi yang besar dan ambisi yang luar biasa, serta merupakan sosok yang bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas, yang dihargai oleh semua orang di dalam federasi.”

Nagelsmann: Ini Bukan Keputusan yang Mudah

Sementara itu, Nagelsmann mengatakan: “Sejak kami tersingkir dari turnamen, saya menghabiskan hari-hari terakhir ini untuk merenung secara mendalam, dan berbicara dengan orang-orang terdekat saya, baik secara pribadi maupun di dalam federasi. Mengambil keputusan ini sama sekali tidak mudah.”

Ia menambahkan: “Tujuan utama saya selalu adalah kesuksesan tim nasional. Setelah kekecewaan yang sangat menyakitkan ini, saya melihat bahwa tim ini layak mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali tanpa tekanan.”

Ia melanjutkan: “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf pelatih, anggota tim, dan seluruh pegawai federasi yang telah mendukung kami, terutama para pemain yang saya senang bekerja sama dengan mereka dalam suasana yang penuh kepercayaan.”

Dia melanjutkan: “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada para pendukung. Kalian telah menjadi penopang bagi kami, mempercayai kami, dan memberi kami energi bahkan di saat-saat tersulit. Saya sangat sedih dari lubuk hati yang paling dalam karena kami telah mengecewakan harapan kalian, dan tidak mampu memberikan lebih banyak malam-malam indah sepak bola dalam turnamen ini. Kalian layak mendapatkan lebih dari itu.”

Fuller: Keputusannya Layak Dihormati

Sementara itu, Direktur Olahraga Federasi Sepak Bola Jerman, Rudi Fuller, mengatakan: “Setelah tersingkirnya kami yang mengecewakan semua orang tanpa kecuali, keputusan Julian patut dihormati sepenuhnya, karena ia mengambil tanggung jawab meskipun ingin terus bekerja, dan mengutamakan kepentingan tim nasional di atas kepentingan pribadinya.”

Ia menambahkan: “Kami semua berharap akhir turnamen yang berbeda, serta penampilan yang lebih meyakinkan dari tim nasional kami, namun Julian akan tetap menjadi pelatih yang luar biasa, dan saya yakin ia akan terus meraih kesuksesan dalam kariernya. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas kerja sama yang telah kita jalin dalam suasana yang dipenuhi rasa hormat dan kepercayaan.”

Asistennya juga hengkang

Federasi Sepak Bola Jerman menjelaskan bahwa asisten Nagelsmann, Benjamin Gluck dan Benjamin Hübner, juga akan meninggalkan staf teknis, disertai ucapan terima kasih kepada keduanya atas kontribusi mereka selama bekerja bersama tim nasional.