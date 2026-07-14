Secara resmi... Dua pertandingan Barcelona dan Real Madrid di awal musim La Liga ditunda

Asosiasi Liga Spanyol, hari ini Selasa, mengumumkan jadwal pertandingan putaran pertama La Liga pada musim baru.

Dalam jadwal yang diumumkan tersebut, dua pertandingan ditunda, yaitu Real Madrid melawan Real Sociedad dan Barcelona melawan Athletic Bilbao, karena banyaknya pemain yang sedang berlaga di semifinal Piala Dunia 2026.

Putaran pertama La Liga musim 2026/27 akan dimulai pada Sabtu, 15 Agustus, dengan pertandingan antara Deportivo Alavés dan Getafe.

Pada hari yang sama, Sevilla akan berhadapan dengan Rayo Vallecano, sementara Real Madrid akan bertanding melawan Real Sociedad di Stadion "Santiago Bernabéu" pada 26 Agustus.

Pertandingan-pertandingan putaran pertama akan ditutup pada Kamis, 27 Agustus, dengan pertandingan antara Barcelona dan Athletic Bilbao di Stadion "Spotify Camp Nou".

Javier Tebas menegaskan bahwa Asosiasi La Liga telah menyusun rencana yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak semua pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia.

Ketua Asosiasi tersebut mengatakan dalam pernyataan sebelumnya, “Semua pemain akan mendapatkan 3 minggu istirahat setelah pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia, kemudian 3 minggu lagi untuk mempersiapkan musim baru, sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja bersama.”

Ia menambahkan, “Kami telah melakukan studi, dan mudah untuk membagi putaran pertama, sehingga 6 pertandingan digelar sesuai jadwal pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus, sementara 3 atau 4 pertandingan lainnya dimainkan di tengah pekan, sehingga semua pemain mendapatkan 21 hari penuh libur.”

