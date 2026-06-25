Secara resmi... Bintang "Yello" menjadi rekrutan kedua Al-Ahly di bursa transfer musim panas ini setelah Kinteh

Klub Al-Ahli Saudi mengumumkan rekrutan keduanya selama bursa transfer musim panas mendatang, beberapa hari setelah mengumumkan rekrutan pertamanya.

Pada Jumat lalu, Al-Ahli mengumumkan penandatanganan kontrak dengan bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, yang didatangkan dari klub Norwegia Tromsø, dengan kontrak berdurasi 5 tahun ke depan.

Kurang dari seminggu setelah pengumuman transfer Kinteh, Al-Ahli hari ini, Kamis, mengumumkan penandatanganan kontrak dengan pemain sayap asal Saudi, Mishaal Al-Mutairi, yang datang dari klub Abha, yang baru saja promosi dari Liga Yello Saudi (divisi kedua).

Al-Ahli, melalui akun resminya di platform “X”, membagikan foto yang menampilkan Al-Mutairi mengenakan seragam tim, disertai keterangan: “Kamu telah menerangi kami, Mishaal… Selamat datang di klubmu, Mishaal Al-Mutairi, kini menjadi bagian dari Al-Ahli.”

Al-Mutairi adalah pemain sayap asal Saudi berusia 27 tahun, yang sebelumnya pernah bermain untuk klub Al-Ansar dan Al-Ahd, sebelum pindah ke Abha yang telah ia bela sejak musim panas 2023.

Al-Mutairi memainkan peran penting dalam promosi Abha ke Liga Roshen musim lalu, di mana ia tampil dalam 31 pertandingan di Liga Yello, mencetak 8 gol, serta memberikan 9 assist.

Al-Ahli sedang berupaya memperkuat skuadnya untuk musim depan, guna bersaing memperebutkan gelar Liga Saudi—setelah finis di posisi ketiga musim lalu—serta mempertahankan gelar Liga Champions Asia Elite yang berhasil diraihnya dalam dua edisi terakhir.