Klub Raja Maroko mengumumkan pada hari Jumat ini bahwa mereka telah menerima keputusan resmi dari Komite Disiplin Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) untuk menjatuhkan sanksi skorsing selama 3 bulan kepada salah satu pemain andalannya.

Tentara Kerajaan sedang bersiap untuk menghadapi Nahda Berkane pada leg pertama semifinal Liga Champions Afrika, besok Sabtu.

Klub Angkatan Darat Kerajaan Maroko mengatakan dalam pernyataan resmi: "Kami mengumumkan kepada publik bahwa, dalam rangka pengawasan rutin yang diterapkan dalam bidang pemberantasan doping, kami telah diberitahu oleh Komite Anti-Doping Afrika mengenai adanya hasil analisis yang tidak normal terkait pemain Zinedine Derrak, setelah salah satu pertandingan kompetisi Afrika."

Ditambahkan: "Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada tanggal 8 April 2026, diputuskan untuk menjatuhkan sanksi skorsing kepada pemain Zinedine El Drak selama tiga (3) bulan, terhitung mulai 9 April 2026."

Ia melanjutkan: "Dalam konteks ini, klub mengumumkan bahwa pemain tersebut telah menunjukkan kerja sama penuh dengan pihak berwenang, serta mematuhi standar yang berlaku dalam kerangka tanggung jawab dan transparansi, dengan menjelaskan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh konsumsi produk tanpa disadari bahwa produk tersebut mengandung zat terlarang."

Ia melanjutkan: "Klub menjelaskan bahwa insiden ini bersifat individual dan tidak mencerminkan perjalanan karier sang pemain, yang selama ini dikenal disiplin dan berkomitmen sepanjang karier olahraganya."

Dia menambahkan: "Selama karier olahraganya, pemain tersebut telah menjalani tes doping pada beberapa kesempatan, baik di tingkat kejuaraan nasional maupun kompetisi kontinental, tanpa pernah tercatat adanya pelanggaran terhadapnya."

Dan menyimpulkan: "Klub menegaskan kembali komitmennya yang teguh terhadap peraturan dan regulasi anti-doping, serta tekad yang tak tergoyahkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme di seluruh elemen tim. Pihak manajemen akan mengambil semua langkah yang dianggap tepat dalam kasus ini, sesuai dengan peraturan internal klub dan ketentuan hukum yang berlaku".



