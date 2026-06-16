Secara resmi... Bintang Chelsea masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia

Klub Chelsea mengumumkan pemanggilan salah satu pemain andalannya untuk membela Inggris di Piala Dunia 2026.

Chelsea mengatakan dalam pernyataan di situs resminya: "Staf teknis timnas Inggris telah memanggil bek Trevoh Chalobah untuk bergabung dengan skuad 'Tiga Singa' yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, guna menggantikan Tino Levramento yang absen karena cedera."

Mereka menambahkan: “Pelatih Inggris memutuskan untuk memanfaatkan jasa Chalobah sebagai pengganti Leframentou, mantan lulusan Akademi Chelsea, yang mengalami cedera pada betis yang akan menghalanginya untuk berpartisipasi di Piala Dunia.”

Ia melanjutkan: “Peraturan FIFA memungkinkan tim-tim peserta untuk mengganti pemain mana pun dalam daftar skuad hingga 24 jam sebelum jadwal pertandingan pembuka tim tersebut di turnamen.”

Dia menambahkan: “Chalobah hanya memiliki satu penampilan internasional bersama timnas Inggris senior, yang ia mainkan dalam pertandingan persahabatan melawan Senegal sekitar setahun yang lalu.”

Dia menyimpulkan: “Bek berusia 26 tahun ini bergabung dengan rekan setimnya di Chelsea, Reece James, dalam skuad tim nasional, sementara timnas Inggris terus mempersiapkan diri untuk pertandingan pertamanya di Grup 12 melawan Kroasia di kota Dallas pada Rabu mendatang.”



