Secara resmi... Bayern Munich mengumumkan telah mengontrak bintang Jerman tersebut hingga tahun 2031

Bayern Munich secara resmi mengumumkan perekrutan pemain timnas Jerman, Nathaniel Brown, yang berusia 23 tahun, dari Eintracht Frankfurt, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2031.

Jan-Christian Dreesen, CEO Bayern Munich, menjelaskan kelebihan yang dimiliki sang pemain, dengan mengatakan: “Nathaniel Braun memiliki kualitas yang sangat dicari dalam sepak bola modern. Ia telah berkembang dengan sangat baik belakangan ini berkat kecepatan dan dinamikanya, dan kami semua yakin bahwa ia merupakan pilihan yang sangat baik bagi Bayern München. Kami ingin mengambil langkah berikutnya bersama-sama, dan transfer ini menegaskan komitmen kami untuk mendatangkan talenta muda Jerman yang menonjol ke Bayern Munich sejak dini. Hal ini selalu menjadi bagian dari DNA kami dan harus tetap demikian di masa depan.”

Sementara itu, Max Eberl, anggota dewan direksi Bayern Munich yang bertanggung jawab atas urusan olahraga, mengungkapkan kegembiraannya atas kesepakatan ini, dengan mengatakan: “Kami senang bisa mendatangkan pemain seperti Nathaniel Brown ke Bayern Munich, yang telah mengalami perkembangan sangat pesat namun masih memiliki banyak potensi dan merupakan pemain masa depan. Dia telah meninggalkan jejaknya di Piala Dunia dan menunjukkan alasan mengapa kami telah mengamatinya sejak lama. Dia akan memperkuat opsi kami di lini pertahanan dan lini tengah.”

Dalam konteks yang sama, Christoph Freund, Direktur Olahraga Bayern Munich, mengatakan: “Nathaniel Brown bisa ditempatkan di berbagai posisi dan memiliki kecepatan tinggi di sayap. Dia telah berkembang menjadi pemain menonjol di usia 23 tahun dan akan terus meningkat. Kami sangat antusias dengan Nathaniel, yang akan terus berkembang di sini bersama Bayern Munich.”

Sementara itu, pemain Nathaniel Brown mengomentari kepindahannya, dengan mengatakan: “Bayern Munich adalah salah satu klub terbaik di dunia. Kesempatan bermain untuk klub ini sangat berarti bagi saya dan membuat saya bangga. Saya juga lahir di Bavaria, yang membuat hal ini semakin istimewa bagi saya.”

Ia menambahkan: “Saya selalu bermimpi bermain untuk memenangkan gelar-gelar terbesar di level tertinggi; saya telah menetapkan target tertinggi bagi diri saya sendiri dan ingin mengeluarkan kemampuan terbaik saya setiap hari. Saya langsung merasakan suasana yang luar biasa selama pembicaraan dengan manajemen, dan khususnya, Vincent Kompany menunjukkan kepada saya bagaimana ia memandang saya serta perkembangan saya, dan hal itu benar-benar meyakinkan saya.”