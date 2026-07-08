Secara resmi... Arbeloa menjalani masa percobaan sebagai pelatih di Liga Premier

Klub Inggris Fulham mengumumkan penunjukan pelatih asal Spanyol, Álvaro Arbeloa, sebagai direktur teknis tim utama dengan kontrak berdurasi tiga musim, sehingga ia akan menjabat hingga musim panas 2029, dalam pengalaman pertamanya yang sepenuhnya di luar Real Madrid.

Arbeloa, dalam pernyataannya kepada situs resmi klub, mengatakan bahwa ia merasa sangat bangga dapat memulai babak baru ini bersama salah satu klub tertua di London, sambil menegaskan bahwa ia menyadari besarnya tanggung jawab yang diembannya, serta mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub Shahid Khan dan wakilnya Tony Khan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Ia menambahkan: “Saya sangat menantikan untuk memainkan pertandingan pertama di Craven Cottage di hadapan para pendukung Fulham, dan saya juga bersemangat untuk memulai masa persiapan bersama para pemain minggu depan. Saya yakin kita akan menjalani perjalanan yang luar biasa bersama-sama.”

Sementara itu, Shahid Khan menjelaskan bahwa Arbeloa telah meyakinkan manajemen klub selama pertemuan yang digelar pada bulan Juni lalu, menegaskan bahwa ia adalah kandidat yang paling tepat untuk memimpin tim. Ia juga menyoroti bahwa pelatih asal Spanyol tersebut memiliki ambisi yang besar, serta pengalaman yang diperolehnya dari bekerja sama dengan para pemain dan pelatih terbaik di dunia, di samping keyakinannya dalam mengembangkan bakat-bakat muda dan menerapkan gaya permainan menyerang.

Sementara itu, Tony Khan mengungkapkan kegembiraannya atas penandatanganan kontrak dengan Arbeloa, menggambarkannya sebagai pelatih yang memiliki kecerdasan tinggi dan pemahaman mendalam tentang sepak bola, ditambah dengan kepribadian kepemimpinan dan mentalitas yang selalu berupaya meraih kesuksesan, serta menyatakan keyakinannya akan masa depan yang cerah bagi tim di bawah kepemimpinannya.

Penunjukan Arbeloa ini terjadi setelah karier kepelatihannya yang dimulai di Akademi Real Madrid, di mana ia memimpin tim-tim junior dan meraih beberapa gelar, sebelum melatih Real Madrid Castilla, lalu naik ke tim utama pada musim lalu setelah kepergian Xabi Alonso.

Selama masa jabatannya bersama tim utama, ia membawa Real Madrid finis di posisi kedua di La Liga, dan meraih prestasi terbesarnya dengan menyingkirkan Manchester City asuhan Pep Guardiola dari Liga Champions dengan agregat 5-1.

Arbeloa juga memiliki karier sebagai pemain yang sarat gelar, di mana ia pernah membela Real Madrid, Liverpool, Deportivo La Coruña, dan West Ham United. Ia dua kali menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid, serta meraih gelar Piala Dunia 2010 bersama tim nasional Spanyol, serta Kejuaraan Eropa pada edisi 2008 dan 2012.

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