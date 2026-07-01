Secara resmi... Al-Nasr mengumumkan rincian pemusatan latihan persiapan untuk musim baru

Klub Al-Nassr mengumumkan rincian pemusatan latihan persiapan menjelang kompetisi musim sepak bola baru 2026-2027.

Klub asal Arab Saudi tersebut, melalui akun resminya di platform "X", memposting sebuah cuitan yang mengumumkan rincian kamp tersebut, yang akan dimulai dengan tahap pertama di ibu kota Riyadh, pada hari Minggu mendatang.

Kamp pelatihan Al-Nassr di Riyadh akan berlangsung hingga 11 Juli mendatang, sebelum tim bertolak ke kota Abha untuk menjalani tahap kedua, yang berlangsung antara tanggal 12 dan 22 Juli.

Sedangkan tahap ketiga akan berlangsung di kota Lisbon, Portugal, antara tanggal 25 Juli hingga 5 Agustus mendatang.

Menurut laporan yang sebelumnya diungkap oleh surat kabar “Al-Riyadiah”, pemusatan latihan di Portugal tersebut akan diisi dengan beberapa pertandingan persahabatan, setelah skuad lengkap dengan bergabungnya para pemain internasional.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr akan bersaing memperebutkan 4 gelar pada musim depan, yaitu Liga Roshen, Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain, Piala Super Saudi, serta Liga Champions Asia untuk tim-tim elit.