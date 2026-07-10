Secara resmi... Al-Ittihad mengontrak Qaher Al-Nasr untuk menggantikan Conceição

Klub Al-Ittihad dari Arab Saudi mengumumkan penandatanganan kontrak resmi dengan pelatih asal Jerman, Jens Wessing, untuk menjabat sebagai pelatih kepala tim utama, menggantikan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição.

Al-Ittihad sebelumnya telah memutuskan untuk memecat Conceição setelah berakhirnya musim lalu, menyusul kegagalannya meraih gelar apa pun, dan hanya mampu finis di peringkat kelima Liga Roshen.

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Akun resmi Al-Ittihad di platform media sosial “X” mengunggah sebuah video yang mengumumkan penandatanganan kontrak resmi dengan Jens Wessing, pelatih tim Gamba Osaka asal Jepang, untuk memimpin tim pada musim baru.





Al-Ittihad mengungkapkan dalam pernyataan resmi mengenai durasi kontrak pelatih muda asal Jerman tersebut, di mana mereka menegaskan bahwa ia akan memimpin “Al-Amid” selama dua musim hingga musim panas 2028.

Fesing memiliki karier kepelatihan yang relatif singkat, terutama sebagai pelatih kepala, di mana ia menjabat posisi tersebut pada paruh kedua musim lalu bersama tim Jepang tersebut, dan berhasil membawa timnya meraih gelar Liga Champions Asia 2 setelah mengalahkan Al-Nassr dengan skor 1-0.

Di sisi lain, pelatih asal Jerman ini pernah bekerja sebagai asisten pelatih di beberapa klub, yaitu Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven, dan Benfica, dan Roger Schmidt adalah manajer teknis terkemuka yang pernah menjadi atasannya.