Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final

Secara resmi... Al-Hilal mengumumkan status Karim Benzema terkait pertandingan melawan Al-Khulud

Penyerang asal Prancis itu absen dalam pertandingan terakhir melawan Al-Taawoun

Klub Al-Hilal mengumumkan status penyerang asal Prancisnya, Karim Benzema, terkait partisipasinya dalam pertandingan tim berikutnya di Liga Roshen Saudi melawan Al-Khaloud.

Al-Hilal akan menjamu Al-Khaloud besok, Rabu, di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Klub Al-Hilal, melalui akun resminya di platform "X", menerbitkan pernyataan yang mengumumkan partisipasi Benzema dalam sesi latihan bersama yang diikuti tim pada hari Selasa, 24 jam sebelum pertandingan melawan Al-Khaloud.

Dengan demikian, penyerang asal Prancis itu siap untuk bermain dalam pertandingan melawan Al-Kholoud, setelah pulih dari cedera yang dialaminya beberapa waktu lalu.

Benzema absen dalam pertandingan terakhir Al-Hilal, yang berakhir imbang 2-2 melawan Al-Taawoun, Sabtu lalu, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan ke-27 Liga Roshen, akibat cedera pada jari kakinya.

Sejak bergabung dengan Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, setelah kontraknya dengan Al-Ittihad diputus, Benzema telah tampil dalam 6 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 5 gol dan menciptakan 2 gol lainnya.

Di sisi lain, penyerang Prancis ini absen dalam 3 pertandingan Al-Hilal karena cedera, yaitu dua pertandingan melawan Al-Taawoun pada putaran ke-10 dan ke-27 Liga Roshen, serta melawan Al-Shabab pada putaran ke-24.

