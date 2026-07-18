Secara resmi... Al-Hilal memanggil kembali Al-Owais setelah ia mencatatkan sejarah di Piala Dunia

Klub Al-Hilal dari Arab Saudi secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak dengan kiper timnas Mohammed Al-Owais, setelah penampilannya yang mengesankan bersama timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026.

Al-Hilal mengungkapkan melalui pernyataan resmi bahwa kontrak dengan Al-Owais berlaku selama dua musim, sehingga ia kembali ke barisan "Al-Za'im" hanya satu tahun setelah kepergiannya. Langkah ini kembali memicu perdebatan mengenai masa depan posisi penjaga gawang di tim, terutama karena nama kiper asal Maroko, Yassine Bounou, masih dikaitkan dengan kemungkinan hengkang selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Al-Owais akan langsung bergabung dengan pemusatan latihan Al-Hilal di Austria sebagai persiapan untuk musim baru, setelah ia memilih kembali ke klub ibu kota meskipun menerima tiga tawaran dari Al-Hilal, Al-Dura'iyah, dan Al-Shabab, memanfaatkan penampilannya yang menonjol bersama tim nasional Saudi di Piala Dunia 2026, yang kembali menempatkannya di sorotan.

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Kiper internasional tersebut telah meninggalkan Al-Hilal pada musim panas 2025 untuk bergabung dengan Al-Ula, demi mencari kesempatan bermain secara reguler, setelah selama bertahun-tahun menjadi kiper cadangan di belakang Yassine Bono. Selama masa pertamanya bersama "Al-Zaeem" sejak bergabung pada Januari 2022, ia tampil dalam 20 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 10 pertandingan dan kebobolan 17 gol.

Perlu dicatat bahwa Al-Owais tampil menonjol di Piala Dunia 2026, meskipun tim nasional Saudi tersingkir di babak penyisihan grup, di mana ia menjadi salah satu kiper terbaik di turnamen tersebut.