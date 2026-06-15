Secara resmi... Al-Ahly mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Al-Hussein Ammouta dan menunjuk asistennya yang berasal dari Mesir

Klub Al-Ahly Mesir mengumumkan pada Senin malam ini bahwa mereka telah secara resmi mengontrak pelatih asal Maroko, Al-Hussein Ammouta, untuk memimpin tim utama sepak bola selama dua musim.

Sebelumnya, Al-Ahly telah mengumumkan ucapan terima kasih kepada pelatih asal Denmark, Jes Torup, setelah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak antara kedua belah pihak secara damai pada bulan Juni ini.

Klub Al-Ahly, dalam pernyataan resmi, mengatakan: "Dewan Direksi klub, dalam rapatnya yang digelar malam ini dipimpin oleh Mahmoud Al-Khatib, menyetujui penyempurnaan struktur sektor sepak bola yang diajukan oleh Yassin Mansour, Wakil Presiden klub, dan Sayed Abdel Hafiz, anggota Dewan Direksi yang ditugaskan mengurus urusan sepak bola, dengan poin utamanya adalah penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Maroko, Al-Hussein Ammouta."

Ammouta memiliki rekam jejak kepelatihan yang sarat prestasi, di mana ia memimpin tim nasional Maroko untuk meraih kesuksesan yang menonjol, serta pernah melatih sejumlah klub besar Arab, di antaranya Wydad Casablanca (Maroko), Al-Sadd (Qatar), dan Al-Jazira (UEA), selain pengalamannya bersama tim nasional Yordania.

Al-Ahly juga mengumumkan bergabungnya Yasser Radwan ke dalam jajaran staf teknis baru yang dipimpin oleh Al-Hussein Ammouta.

Klub tersebut menjelaskan, dalam pernyataannya, penunjukan Amr Anwar sebagai wakil direktur akademi, sementara Ahmed El-Sayed ditunjuk sebagai asisten dalam struktur administratif dan teknis baru.