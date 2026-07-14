Secara resmi... Al-Ahly memutuskan kontraknya dengan Trezeguet atas kesepakatan bersama

Al-Ahly secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak dengan pemainnya, Mahmoud Hassan "Trezeguet", atas kesepakatan bersama, sekaligus mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan pemain tersebut selama ini bersama "Al-Qalaa Al-Hamra" (Al-Ahly).

Al-Ahly mengatakan dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akun media sosialnya pada hari Selasa ini: “Klub mengumumkan berakhirnya kontrak dengan Mahmoud Hassan Trezeguet, pemain tim utama sepak bola, sebagai hasil dari diskusi dan konsultasi yang bersahabat serta penyelesaian finansial yang didasari oleh hubungan yang istimewa antara pemain dan klubnya.”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Al-Ahly mengucapkan terima kasih kepada Trezeguet atas periode terakhir di mana ia telah berupaya sekuat tenaga untuk berkontribusi bersama rekan-rekannya demi meraih hasil terbaik di semua tingkatan.”

Selanjutnya disebutkan: “Sementara itu, sang pemain menegaskan rasa terima kasihnya yang tulus kepada klub dan dewan direksinya atas perhatian dan penghargaan yang diterimanya, serta mengungkapkan rasa syukur dan cintanya kepada para pendukung Al-Ahly yang setia, yang menjadi kebanggaan baginya dan kepadanya ia berhutang banyak atas dukungan dan dorongan sepanjang karier sepak bolanya.”

Al-Ahly telah mengontrak Trezeguet sejak musim lalu dengan durasi 5 tahun, namun ia hanya menghabiskan satu musim sebelum meninggalkan “Kastil Merah” tersebut.

Berbagai kabar beredar dalam beberapa waktu terakhir bahwa klub Al-Riyadh dari Arab Saudi menjadi salah satu pihak yang paling tertarik untuk merekrut pemain yang baru-baru ini membela tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026 tersebut.







