Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, melanjutkan liburan musim panasnya sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027, sekitar sebulan setelah berakhirnya perjalanannya bersama timnas negaranya di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ronaldo tidak ikut serta dalam pemusatan latihan di luar negeri yang digelar Al Nassr di ibu kota Portugal, Lisbon, sejak 19 Juli lalu, hingga berakhir kemarin, Selasa, karena ia mendapatkan waktu istirahat setelah berakhirnya Piala Dunia.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa rombongan Al Nassr kembali ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh, hari ini, Rabu, dengan pesawat khusus, setelah berakhirnya pemusatan latihan yang berlangsung selama lebih dari dua minggu.

Para pemain akan mendapatkan waktu istirahat selama 24 jam saja, sebelum kembali menjalani latihan pada Jumat mendatang di Stadion Dar Al Nassr, di ibu kota Arab Saudi.

Namun, latihan tersebut akan tetap tanpa kehadiran Ronaldo, guna menyelesaikan libur yang ia dapatkan sejak berakhirnya turnamen Piala Dunia.

"Sang Don" mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 pada 6 Juli lalu, setelah Portugal kalah dari Spanyol dengan skor tanpa balas, di babak 16 besar, sehingga ia memulai liburnya yang hampir mencapai sebulan.

Hal ini terjadi hanya 10 hari sebelum dimulainya musim baru, tepatnya pada 15 Agustus ini, ketika Al Nassr menghadapi Al Fateh, pada pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi.

Al Nassr, di bawah pimpinan Ronaldo, berusaha mempertahankan gelar Liga Arab Saudi yang mereka raih pada musim lalu setelah absen selama 7 tahun, serta meraih gelar Liga Champions Elit Asia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.