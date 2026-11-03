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Cristiano Ronaldo menjadi yang terdepan di antara insan sepak bola yang berduka atas meninggalnya penyerang CD Tenerife, Jesus de Miguel. Penyerang berusia 30 tahun itu meninggal dunia setelah mengalami insiden memilukan di lapangan dalam pertandingan divisi dua Spanyol, yang memicu gelombang duka dari seluruh dunia.

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Ronaldo sampaikan belasungkawa kepada keluarga De Miguel

Bintang Al-Nassr

menyampaikan kesedihan mendalam setelah mendengar kabar mengejutkan tentang meninggalnya Jesus de Miguel. Mantan ikon Real Madrid dan Manchester United itu menggunakan akun Instagram pribadinya untuk membagikan pesan yang menyentuh hati kepada jutaan pengikutnya. Ronaldo mengunggah foto penyerang asal Spanyol itu disertai keterangan yang menyentuh dan mencerminkan suasana duka di seluruh komunitas sepakbola. Penyerang legendaris itu,

yang dikenal berkat pengaruhnya terhadap sepakbola Spanyol selama bermain di La Liga, bergabung dengan banyak tokoh lain dalam memberikan penghormatan kepada seorang rekan yang hidupnya berakhir terlalu cepat dalam keadaan tragis.

Pesan yang dibagikan pemain tim nasional Portugal itu singkat, tetapi mencerminkan betapa beratnya peristiwa yang mengejutkan dunia olahraga tersebut. Dalam unggahannya di media sosial, Ronaldo menulis: "Sebuah tragedi. Tak ada kata-kata… Semoga keluarga diberi banyak kekuatan. Semoga ia beristirahat dengan tenang." Ungkapan belasungkawa dari salah satu pemain terhebat sepanjang masa itu menunjukkan luasnya dampak insiden yang terjadi dalam pertandingan Segunda Division antara Tenerife dan FC Andorra.

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Benturan fatal mengejutkan sepakbola Spanyol

Tragedi itu terjadi dalam pertandingan sengit di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez pada Senin malam. Jesus de Miguel mengalami benturan mengerikan dengan kiper Andorra, Jesus Owono, ketika keduanya berebut bola lepas pada menit-menit akhir pertandingan. Benturan itu begitu keras sehingga penyerang berusia 30 tahun tersebut segera membutuhkan perawatan medis di lapangan.

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Setelah benturan tersebut, De Miguel dibawa ke Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria di Santa Cruz. Meski klub sempat memberikan secercah harapan dengan menyatakan bahwa sang pemain berada dalam kondisi stabil di unit perawatan intensif, kondisinya memburuk secara drastis pada malam harinya. Klub Kepulauan Canary itu akhirnya mengonfirmasi bahwa sang penyerang meninggal dunia pada Selasa pagi setelah mengalami henti jantung.

Tenerife keluarkan pernyataan penuh duka

CD Tenerife secara resmi mengonfirmasi kabar memilukan itu melalui kanal media sosial mereka, seraya mengungkapkan kesedihan mendalam yang dirasakan semua pihak di klub. Pernyataan klub itu mencerminkan rasa tidak percaya dan duka yang kini menyelimuti tim: "Dilanda kesedihan, dengan rasa tercekat dan sulit percaya bahwa ini benar-benar terjadi, CD Tenerife dengan sangat menyesal mengumumkan kepergian tragis de Miguel Alameda pada Selasa, 3 November 2026, pukul 08.00."

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Klub itu kembali menegaskan betapa menyakitkannya kehilangan ini dengan menambahkan: "Tidak ada kata-kata yang dapat menghibur; sama sekali tidak ada yang dapat meringankan kesedihan mendalam ini. Kami mendampingi keluarganya yang berduka, orang-orang terkasihnya, dan seluruh komunitas tinerfenista yang hari ini meratapi kehilangan yang begitu kejam."

Setelah peristiwa memilukan ini, keluarga mendiang penyerang tersebut meminta agar privasi mereka dihormati selama menjalani masa berkabung. Klub menyampaikan pesan terakhir atas nama keluarga: "Keluarga Jesus de Miguel ingin berterima kasih kepada semua orang atas setiap pesan dukungan yang diterima, sembari dengan tulus meminta agar privasi mereka sangat dihormati pada saat-saat yang mengerikan ini. Semoga ia beristirahat dengan tenang."