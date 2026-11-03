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FBL-KSA-NASSR-NEOMGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Sebuah tragedi. Tak ada kata-kata,” Cristiano Ronaldo memimpin penghormatan kepada Jesus de Miguel setelah penyerang Tenerife itu meninggal dunia menyusul benturan di lapangan

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Cristiano Ronaldo menjadi yang terdepan di antara insan sepak bola yang berduka atas meninggalnya penyerang CD Tenerife, Jesus de Miguel. Penyerang berusia 30 tahun itu meninggal dunia setelah mengalami insiden memilukan di lapangan dalam pertandingan divisi dua Spanyol, yang memicu gelombang duka dari seluruh dunia.

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Ronaldo sampaikan belasungkawa kepada keluarga De Miguel

Bintang Al-Nassr

menyampaikan kesedihan mendalam setelah mendengar kabar mengejutkan tentang meninggalnya Jesus de Miguel. Mantan ikon Real Madrid dan Manchester United itu menggunakan akun Instagram pribadinya untuk membagikan pesan yang menyentuh hati kepada jutaan pengikutnya. Ronaldo mengunggah foto penyerang asal Spanyol itu disertai keterangan yang menyentuh dan mencerminkan suasana duka di seluruh komunitas sepakbola. Penyerang legendaris itu,

yang dikenal berkat pengaruhnya terhadap sepakbola Spanyol selama bermain di La Liga, bergabung dengan banyak tokoh lain dalam memberikan penghormatan kepada seorang rekan yang hidupnya berakhir terlalu cepat dalam keadaan tragis.

Pesan yang dibagikan pemain tim nasional Portugal itu singkat, tetapi mencerminkan betapa beratnya peristiwa yang mengejutkan dunia olahraga tersebut. Dalam unggahannya di media sosial, Ronaldo menulis: "Sebuah tragedi. Tak ada kata-kata… Semoga keluarga diberi banyak kekuatan. Semoga ia beristirahat dengan tenang." Ungkapan belasungkawa dari salah satu pemain terhebat sepanjang masa itu menunjukkan luasnya dampak insiden yang terjadi dalam pertandingan Segunda Division antara Tenerife dan FC Andorra.

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Benturan fatal mengejutkan sepakbola Spanyol

Tragedi itu terjadi dalam pertandingan sengit di Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez pada Senin malam. Jesus de Miguel mengalami benturan mengerikan dengan kiper Andorra, Jesus Owono, ketika keduanya berebut bola lepas pada menit-menit akhir pertandingan. Benturan itu begitu keras sehingga penyerang berusia 30 tahun tersebut segera membutuhkan perawatan medis di lapangan.

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Setelah benturan tersebut, De Miguel dibawa ke Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria di Santa Cruz. Meski klub sempat memberikan secercah harapan dengan menyatakan bahwa sang pemain berada dalam kondisi stabil di unit perawatan intensif, kondisinya memburuk secara drastis pada malam harinya. Klub Kepulauan Canary itu akhirnya mengonfirmasi bahwa sang penyerang meninggal dunia pada Selasa pagi setelah mengalami henti jantung.

Tenerife keluarkan pernyataan penuh duka

CD Tenerife secara resmi mengonfirmasi kabar memilukan itu melalui kanal media sosial mereka, seraya mengungkapkan kesedihan mendalam yang dirasakan semua pihak di klub. Pernyataan klub itu mencerminkan rasa tidak percaya dan duka yang kini menyelimuti tim: "Dilanda kesedihan, dengan rasa tercekat dan sulit percaya bahwa ini benar-benar terjadi, CD Tenerife dengan sangat menyesal mengumumkan kepergian tragis de Miguel Alameda pada Selasa, 3 November 2026, pukul 08.00."

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Klub itu kembali menegaskan betapa menyakitkannya kehilangan ini dengan menambahkan: "Tidak ada kata-kata yang dapat menghibur; sama sekali tidak ada yang dapat meringankan kesedihan mendalam ini. Kami mendampingi keluarganya yang berduka, orang-orang terkasihnya, dan seluruh komunitas tinerfenista yang hari ini meratapi kehilangan yang begitu kejam."

Setelah peristiwa memilukan ini, keluarga mendiang penyerang tersebut meminta agar privasi mereka dihormati selama menjalani masa berkabung. Klub menyampaikan pesan terakhir atas nama keluarga: "Keluarga Jesus de Miguel ingin berterima kasih kepada semua orang atas setiap pesan dukungan yang diterima, sembari dengan tulus meminta agar privasi mereka sangat dihormati pada saat-saat yang mengerikan ini. Semoga ia beristirahat dengan tenang."

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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