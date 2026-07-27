Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 28 November 2022 dan kini telah diperbarui.

Anda nyaris bisa menyetel jam berdasarkan itu. Bukan sampai menitnya secara persis, tetapi perkiraan waktunya selalu sama. Ketika Borussia Dortmund bermain di kandang dan pertandingan sudah berjalan sekitar satu jam, pengumuman itu pun terdengar. Sejak 1995.

Namun, ada satu syarat: laga itu tidak boleh merupakan pertandingan kandang BVB di Bundesliga. Jika syarat itu terpenuhi, dan hanya saat itulah, maka terdengar seruan berikut: "Herr Pieper, mohon datang ke stan informasi di bawah tribun utara." Ada juga variasinya, terkadang diminta menuju pintu masuk museum klub "Borusseum" atau ke tangga 26. Namun, selalu ada seorang Herr Pieper yang dipanggil.

Herr Pieper ini dalam hampir semua kasus memang juga duduk di stadion. Namun, ia tak pernah memenuhi permintaan itu dan siapa pun yang mendukung BVB sebenarnya juga tahu hal tersebut. Sebab, Herr Pieper yang selalu dicari itu dalam kehidupan nyata bernama depan Gerd dan hingga September 2021 merupakan petinggi di klub Die Borussen. Pada awal Juli 2024, ia meninggal dunia setelah lama sakit pada usia 80 tahun.

Gerd Pieper adalah sosok khas Dortmund. Sejak 2003, Pieper, yang menjadi fan BVB sejak kecil dan juga anggota klub sejak 1983, duduk di dewan pengawas klub. Mantan presiden Gerd Niebaum yang membawanya ke sana. Setahun kemudian Pieper mengambil alih posisi ketua, dan pada November 2008 jabatan wakil presiden menyusul. Direktur pelaksana Hans-Joachim Watzke menyebutnya sebagai "grand seigneur" setelah ia mundur karena alasan kesehatan.

BVB dan Pieper mempersembahkan: "Diiiiie jumlah penonton"

Namun, pencarian Herr Pieper di stadion sudah bermula jauh sebelum ia bergabung dengan klub kesayangannya itu. Sejak 1969, Pieper memiliki jaringan toko parfum "Stadt-Parfümerie Pieper" yang didirikan orang tuanya dan bermarkas di Herne. Tiga setengah tahun lalu, ia menyerahkannya ke tangan putra-putranya, yang kini menaungi lebih dari 150 cabang dan lebih dari 1100 karyawan.

Pada November 2025, bagaimanapun, perusahaan itu mengajukan permohonan insolvensi dengan pengelolaan sendiri. Belakangan, perusahaan tersebut diambil alih oleh keluarga investor dan pengusaha asal Prancis, Konckier. Kini bos baru Johanna Schlurmann mengonfirmasi kepada Ruhr Nachrichten bahwa sponsor yang telah berjalan selama bertahun-tahun itu tidak akan dilanjutkan lagi ke depannya.

Sejak 1990, toko parfum milik Pieper telah berperan sebagai sponsor di Borussia. Di kalangan pendukung Dortmund, sponsor itu terkenal karena disebut satu-satunya dan selalu tepat ketika pengumuman jumlah penonton disampaikan.

Kalimatnya selalu berbunyi: "Diiiiie jumlah penonton - seperti biasa dipersembahkan oleh Stadt-Parfümerie Pieper. Enam kali di Dortmund dan lebih dari 150 kali di Jerman." Dua kalimat ini diucapkan dengan sedikit nada mendendang, yang bagi para pengunjung lama laga kandang BVB terdengar begitu melekat sehingga mungkin satu dari dua orang bisa mengucapkannya di luar kepala.

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BVB merasa kehilangan kuasa di stadionnya sendiri oleh UEFA

Masalahnya adalah: ketika klub Westfalen itu bermain di Liga Champions atau Liga Europa, di DFB-Pokal atau Piala Super, maka yang boleh dipresentasikan dan disebut hanyalah sponsor dari federasi terkait - kata kuncinya pemasaran terpusat. Semua sponsor lain harus dibuat tak terlihat dan ditutupi. Jadi, Stadt-Parfümerie Pieper juga tidak lagi berlaku dalam laga-laga tersebut.

Hal itu pertama kali terjadi pada musim 1995/96, ketika juara Jerman dari Dortmund menjalani debutnya di Liga Champions. "Kami, yang masih larut dalam kebahagiaan karena gelar juara, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa kami tidak lagi bisa menyediakan tiket VIP untuk pelanggan korporat kami. Itu menimbulkan kejengkelan di kalangan perusahaan pengiklan yang mendampingi kami," kenang manajer BVB saat itu, Michael Meier, dalam wawancara dengan SPOX.

Klub merasa kehilangan kuasa di stadionnya sendiri menghadapi banyaknya langkah yang didiktekan UEFA. Meier kemudian melakukan diskusi panjang di level tertinggi badan induk sepakbola Eropa itu dan dalam arti tertentu berjuang demi pendekatan regional. Pada intinya ia kalah, tetapi ia tetap bisa mencatat satu keberhasilan parsial yang penting di Dortmund.

Manajer BVB Michael Meier dan idenya yang cerdik

"Orang Dortmund terbiasa juga minum bir Dortmund. Lalu mereka tiba-tiba datang dengan Heineken dan menyingkirkan pabrik bir lokal dari stadion. Itu sangat memukul kami sebagai kota bir dan dianggap sebagai sebuah ketidaksopanan," tutur Meier. Ia berhasil mencapai kompromi: di beberapa titik di stadion, minuman jelai yang tak disukai itu disajikan, di tempat lain bir yang saat itu lazim dari Dortmunder Actien-Brauerei tetap boleh mengalir.

Sponsor Pieper juga kecewa dan berpendapat bahwa arah kebijakan UEFA itu tidak adil. Dalam kasusnya, Meier pada akhirnya mendapatkan ide cerdik untuk tetap menyebut nama Pieper - dengan cara cukup memanggil "Herr Pieper", tepat sebelum pengumuman jumlah penonton. Sejak saat itu, hal tersebut menjadi hal yang lumrah.

"Ia juga mendukung kami sebelumnya pada masa-masa yang kurang sukses. Saya bilang kepadanya: toh semua orang tahu bahwa suatu saat setelah jeda babak pertama jumlah penonton akan diumumkan, dalam kasus ini oleh UEFA - dan kami tinggal memanggilmu tepat sebelumnya. Penonton sudah terbiasa dengan itu dan Anda mendapatkan iklan Anda, tetapi Anda juga harus membayarnya," kata Meier sambil tersenyum.

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Iklan BVB fiktif untuk Pieper pada awalnya tidak disembunyikan

"Menurut saya itu ide yang hebat, lelucon yang hebat, dan saya langsung ikut," kata Pieper bertahun-tahun lalu kepada fanzine Dortmund schwatzgelb.de. Menurut Meier, pada awalnya iklan fiktif itu bahkan tidak terlalu disembunyikan seperti yang terjadi belakangan ini. "Pada awalnya yang dipanggil masih 'Herr Pieper dari Stadt-Parfümerie Pieper'."

Baru setelah beberapa tahun UEFA menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres. "Lalu kami bilang: Itu berita basi! Kami mematuhi aturan. Mereka harus membuktikannya lebih dulu kepada kami. Dan karena itu mustahil bagi mereka, pada akhirnya mereka membiarkannya begitu saja. Hari ini UEFA pasti bisa menertawakannya," ujar Meier.