Sebuah Tanda Kesetiaan... Mengapa Haaland Mengganti Namanya di Jersey Timnas Norwegia?

Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, memicu berbagai spekulasi setelah namanya tertera dengan nama baru di jersey-nya, dalam penampilan perdananya di Piala Dunia.

Haaland, yang baru pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia, mencetak dua gol dan membawa timnas negaranya meraih kemenangan telak atas Irak (4-1) pada Rabu dini hari, dalam pertandingan pertama Grup 9 turnamen tersebut.

Penyerang asal Norwegia ini biasanya tampil dengan nama Haaland di bajunya selama beberapa tahun terakhir, namun ia memutuskan untuk mengubahnya di Piala Dunia kali ini dan tampil dengan nama Braut Haaland, sehingga memicu berbagai pertanyaan.

Surat kabar "Marca" mengungkap alasannya, dengan menyatakan bahwa nama Braut berasal dari nama keluarga ibunya, Gre Marita Braut, yang merupakan mantan pemain rugby tujuh orang asal Norwegia. Dengan menambahkan nama keluarga ibunya ke seragamnya, Haaland menghormati kedua orang tuanya sekaligus.

Surat kabar Spanyol tersebut menambahkan: “Perubahan ini bukanlah hal yang aneh di dunia olahraga, di mana banyak atlet memilih untuk mewakili kedua sisi keluarga mereka melalui gelar mereka. Hal ini juga sejalan dengan cara sang penyerang memperkenalkan dirinya di media sosial, di mana ia secara rutin menggunakan nama lengkapnya.”

Haaland bersiap memimpin lini serang Norwegia saat menghadapi Senegal pada Selasa dini hari mendatang, dalam pertandingan putaran kedua fase grup, sebelum menutup fase grup dengan pertandingan melawan Prancis pada Jumat malam, 23 Juni mendatang.