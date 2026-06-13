Surat kabar Spanyol, Marca, menyoroti kelemahan utama tim nasional Maroko menjelang laga yang dinanti melawan Brasil dalam laga pembuka "Singa Atlas" di Piala Dunia 2026, dengan menilai bahwa pergantian staf pelatih merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi tim tersebut di turnamen ini.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa timnas Maroko memasuki Piala Dunia dengan kepercayaan diri yang tinggi berkat hasil gemilangnya dalam beberapa waktu terakhir, di mana mereka berhasil menempatkan diri sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menciptakan kejutan, didukung oleh barisan pertahanan yang kokoh dan performa yang konsisten yang menjadikannya salah satu tim Afrika paling meyakinkan dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun ada indikasi positif ini, "Marca" berpendapat bahwa kepergian pelatih sebelumnya, Walid Regragui, dan pengangkatan Mohamed Wahbi sebagai pelatih kepala tak lama sebelum turnamen menimbulkan pertanyaan penting, terutama karena pelatih baru tersebut tidak memiliki pengalaman internasional yang sama dengan yang dikumpulkan pendahulunya selama Piala Dunia 2022.

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Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Wahbi mengambil alih kepelatihan tim nasional senior didukung oleh prestasinya bersama tim-tim usia muda, terutama saat memimpin Maroko meraih gelar juara Piala Dunia U-20 pada 2025. Namun, ujian Piala Dunia tetap sangat berbeda dalam hal tingkat tekanan dan kekuatan persaingan.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa Maroko mempertahankan identitas taktisnya yang menjadi kunci kesuksesan terbarunya, dengan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid, tekanan yang kuat, dan pergerakan cepat, serta formasi 4-2-3-1 yang memberikan kebebasan lebih besar bagi para pemain lini depan.

Dalam hal kekuatan, "Marca" memuji catatan yang diraih timnas Maroko selama kualifikasi Piala Dunia, setelah menjadi satu-satunya tim Afrika yang meraih poin sempurna dengan memenangkan semua delapan pertandingannya, mencetak 22 gol dan hanya kebobolan dua gol, berkat pertahanan yang kokoh dan serangan yang efektif yang dipimpin oleh penyerang Ayoub El Kaabi.

Surat kabar tersebut juga mengulas Ashraf Hakimi, menyebutnya sebagai "jiwa tim" dan salah satu kunci utama permainan, mengingat pengaruhnya yang besar baik dalam serangan maupun pertahanan serta pengalamannya yang teruji di turnamen-turnamen besar, yang menjadikannya salah satu pemain yang paling dinantikan penampilannya selama Piala Dunia kali ini.

Maroko akan memulai perjalanannya di turnamen ini dengan pertandingan berat melawan timnas Brasil, sebuah ujian yang akan segera mengungkap sejauh mana kemampuan "Singa Atlas" untuk mengatasi keraguan yang dilontarkan media Spanyol, serta mewujudkan ambisi mereka menjadi kenyataan di lapangan.