Surat kabar Inggris terus melancarkan serangan terhadap tim nasional Argentina, setelah pertandingan yang mempertemukan kedua tim dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1, Rabu kemarin, di Stadion Atlanta, pada babak semifinal.

Setelah pertandingan usai, surat kabar Inggris "The Telegraph" menerbitkan laporan yang menyoroti apa yang mereka sebut sebagai "taktik kotor" yang digunakan timnas Argentina untuk mengalahkan Inggris, mulai dari awal hingga akhir pertandingan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa para pemain Argentina melakukan 31 trik kotor, yang beragam mulai dari tekel keras saat permainan berlangsung, menyerang pemain Inggris saat tidak menguasai bola, terlibat pertengkaran dengan mereka, hingga berbicara dengan wasit Ismail Al-Fath untuk menekan keputusan wasit.

Namun, taktik paling mencolok yang dilaporkan surat kabar tersebut adalah ketika para pemain timnas Argentina mengangkat spanduk setelah pertandingan usai, yang bertuliskan bahwa Kepulauan Falkland adalah milik Argentina, di tengah sengketa yang sedang berlangsung dengan Kerajaan Inggris.

Perlu dicatat bahwa timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia untuk ketujuh kalinya dalam sejarahnya, yang kedua secara berturut-turut, dan yang ketiga dalam empat edisi terakhir, di mana mereka akan menghadapi timnas Spanyol pada hari Minggu mendatang, di Stadion MetLife di New Jersey.