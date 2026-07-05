Sebuah surat kabar Argentina menyoroti "hal yang mengejutkan" yang mungkin terjadi dalam pertandingan antara Mesir dan Argentina

Surat kabar Argentina "Olé" menyoroti situasi luar biasa yang mungkin terjadi dalam pertandingan antara Mesir dan Argentina pada hari Selasa di babak 16 besar Piala Dunia, dan menggambarkannya sebagai "hal yang mengejutkan".

Dalam laporan panjang yang diterbitkan dua hari sebelum pertandingan, surat kabar Argentina tersebut menegaskan bahwa Salah, kapten tim "Al-Fara'una", berpotensi merebut gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Mesir dari pelatihnya, Hossam Hassan, selama pertandingan tersebut.

"Salah hanya berjarak satu gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas Mesir, dalam situasi luar biasa yang mungkin membuatnya merebut rekor unik ini dari pelatihnya saat ini," jelas surat kabar tersebut.

Menurut statistik resmi, Salah telah mencetak 68 gol bersama timnas Mesir, sehingga menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas, di belakang Hossam Hassan yang memimpin daftar tersebut dengan 69 gol. Artinya, satu gol melawan Argentina akan membuat rekor tersebut menjadi rekor bersama antara sang pemain dan pelatihnya, sedangkan dua gol akan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Mesir.

“Olé” mengomentari situasi langka ini dengan mengatakan: “Hal yang sangat aneh mungkin terjadi jika pemain Mesir itu tampil gemilang, dan kami berharap hal itu tidak terjadi dari sudut pandang Argentina, karena ia mungkin merebut rekor menakjubkan dari pelatihnya sendiri.”

Salah yang berusia 34 tahun, telah bermain dalam 4 pertandingan, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist, dengan bermain selama 76 menit dalam hasil imbang 1-1 melawan Belgia, 85 menit dalam kemenangan 3-1 atas Selandia Baru di mana ia mencetak satu-satunya golnya, 57 menit dalam hasil imbang 1-1 melawan Iran, dan 120 menit penuh melawan Australia di mana Mesir menang 4-2 melalui adu penalti dan ia mencetak gol ketiga dalam adu penalti tersebut.

“Olé” menyoroti bahwa Salah, penyerang legendaris Liverpool yang kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan The Reds berakhir dan telah mencetak lebih dari 300 gol sepanjang kariernya di level klub, akan menghadapi ujian terberatnya melawan Argentina dalam apa yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Salah menunjukkan kehati-hatian yang tinggi setelah kemenangan atas Australia terkait kemungkinan menghadapi Argentina, yang mencerminkan kesadarannya akan sulitnya tugas yang akan dihadapi melawan juara bertahan.