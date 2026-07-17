Beberapa jam menjelang final Piala Dunia 2026, pembicaraan tidak lagi terbatas pada siapa juara yang dinantikan, melainkan meluas ke persaingan individu paling terkenal di dunia sepak bola, setelah akun resmi Penghargaan "Ballon d'Or" memicu gelombang kontroversi yang luas dengan langkah yang tidak biasa, yang oleh banyak orang dianggap sebagai sinyal yang mengembalikan Lionel Messi ke puncak daftar calon pemenang penghargaan tersebut.

Perhatian kini tertuju pada pertandingan yang dinantikan antara Argentina dan Spanyol, hari Minggu besok, karena pertandingan ini tidak hanya berpotensi menentukan juara Piala Dunia, tetapi juga mungkin menentukan pemenang Ballon d’Or 2026, di tengah persaingan sengit antara sejumlah bintang terkemuka dalam olahraga ini.

Messi tampaknya memimpin daftar calon pemenang hingga saat ini, berkat penampilan luar biasa yang ia tunjukkan di Piala Dunia 2026. Ia memuncaki daftar pencetak gol dengan 8 gol, ditambah 4 assist, sehingga berkontribusi pada 12 gol—sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh pemain mana pun sejak tahun 1970.

Sebuah postingan yang kembali memicu perdebatan

Beberapa jam sebelum pertandingan final, akun resmi Penghargaan Ballon d’Or memposting pengingat yang mencolok, menegaskan bahwa “pemain yang berkarier di luar liga-liga Eropa berhak memenangkan penghargaan ini,” sebuah langkah yang oleh banyak pihak dianggap tidak biasa dilakukan pada saat ini.

Akun Ballon d’Or juga membagikan kembali sebuah artikel dari situs resmi penghargaantersebut yang membahas hak para pemain yang berkarier di luar benua Eropa untuk meraih penghargaan ini. Ironisnya, foto Cristiano Ronaldo—bintang Portugal dan rival Messi, yang secara praktis telah tersingkir dari persaingan untuk memenangkan penghargaan ini—menjadi gambar utama dalam artikel tersebut.

Situs resmi tersebut mengungkapkan dalam artikel yang sama bahwa Messi adalah satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut meskipun membela tim non-Eropa, yaitu pada tahun 2023 saat ia memenangkannya bersama Inter Miami asal Amerika Serikat.

Publikasi tersebut kembali menempatkan nama Messi dengan kuat di garis depan nominasi, mengingat ia masih aktif di Inter Miami, yang mendorong surat kabar Spanyol “AS” untuk menganggap pesan tersebut sebagai pembuka kemungkinan ia meraih penghargaan tersebut untuk kesembilan kalinya dalam kariernya, jika ia memimpin timnas negaranya meraih gelar Piala Dunia.

Final yang Bisa Menentukan Segalanya

Menurut "AS", kemenangan Argentina dalam turnamen tersebut akan menjadikan Messi kandidat terkuat untuk meraih Ballon d’Or, setelah musim ini ia berhasil meraih gelar liga Amerika bersama Inter Miami, serta berpotensi menambah gelar Piala Dunia kedua dalam kariernya—sebuah pencapaian yang dapat mengangkat rekor historisnya ke level baru, meskipun usianya kini telah mencapai 39 tahun.

Laporan tersebut berpendapat bahwa pengakuan yang diterima Messi di kancah global, ditambah dengan pencapaian yang diraihnya musim ini, membuat peluangnya untuk memenangkan penghargaan tersebut sangat besar jika ia berhasil memimpin timnas negaranya meraih gelar juara.

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Bagaimana jika Spanyol yang menang?

Di sisi lain, laporan tersebut menunjukkan bahwa jika timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia, persaingan Ballon d’Or tidak akan terselesaikan dengan begitu jelas, karena keunggulan mungkin akan jatuh kepada bintang muda Lamine Yamal, yang telah meraih gelar La Liga dan berpeluang memenangkan Piala Dunia.

Selain itu, nama Rodri tetap menjadi kandidat kuat, terutama setelah ia mendapat pengakuan besar dari sejumlah kritikus, mengingat ia pernah memenangkan penghargaan tersebut dua edisi sebelumnya.

Pertandingan final mungkin akan menentukan nasib para pesaing

Laporan tersebut berpendapat bahwa harapan para kandidat lainnya, seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Michael Olise, dan Ousmane Dembélé, mungkin akan bergantung pada hasil pertandingan final.

Jika Messi berhasil menjuarai Piala Dunia, peluang para pesaing tersebut akan menurun drastis, sementara persaingan mungkin akan kembali ke titik nol jika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina.

Meskipun belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan postingan akun tersebut dengan arah penentuan pemenang penghargaan, namun waktunya memicu spekulasi luas mengenai apakah pesan tersebut hanyalah klarifikasi administratif, ataukah sinyal dini bahwa jalan menuju Ballon d’Or telah terbuka lebar bagi Messi jika ia kembali dari final dengan membawa trofi Piala Dunia.

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