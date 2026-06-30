"Sebuah pesan yang sarat makna".. Perdana Menteri Belanda merayakan Maroko meski kincir angin telah menghilang

Rob Jetten, Perdana Menteri Belanda, mengomentari keberhasilan tim nasional Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan tim nasional Belanda melalui adu penalti dengan skor (3-2), setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1), dalam pertandingan yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko, sebagai bagian dari babak 32 besar turnamen tersebut.

Timnas Belanda membuka skor pada menit ke-72 melalui Cody Gakpo, bintang Liverpool, sebelum timnas Maroko menolak menyerah, karena Issa Diop berhasil menyamakan kedudukan pada menit pertama tambahan waktu babak kedua (90+1), sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, lalu ditentukan melalui adu penalti yang dimenangkan oleh "Singa Atlas".

Setelah pertandingan, Rob Gieten memposting pesan melalui akun resminya di platform “X”, di mana ia mengatakan: “Setelah pertandingan seru antara tim Oranje dan Singa Atlas, perjalanan Belanda di Piala Dunia sayangnya berakhir. Sungguh pemandangan yang luar biasa melihat bagaimana olahraga menyatukan orang-orang, dan bagaimana para pendukung Belanda, dari berbagai kalangan, berhasil memenangkan hati semua orang melalui pawai-pawai besar mereka.”

Ia menambahkan: “Sungguh pemandangan yang luar biasa melihat bagaimana mayoritas komunitas Maroko di Belanda merayakan kemenangan tim nasional mereka yang pantas dengan semangat positif, serta bagaimana rekan-rekan dan lawan sama-sama bersatu untuk mendukung Cody Gakpo selama masa yang sulit secara emosional bagi dirinya dan keluarganya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Oranje, dan semoga sukses bagi Singa Atlas dalam sisa perjalanan turnamen ini serta pertandingan mereka berikutnya melawan Kanada.”

Dengan kemenangan ini, timnas Maroko melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2026, dan akan berhadapan dengan timnas Kanada di babak 16 besar, setelah tim Kanada memastikan tiket lolosnya berkat kemenangan tanpa balas atas timnas Afrika Selatan.