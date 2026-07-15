Sebuah pesan yang menginspirasi dan dua foto... Hakimi memecah keheningannya setelah kekalahan mengejutkan Maroko

Ashraf Hakimi, kapten tim nasional Maroko, mengomentari tersingkirnya "Singa Atlas" dari Piala Dunia 2026.

Maroko tersingkir dari Piala Dunia setelah kalah 0-2 dari Prancis di babak perempat final.

Hakimi mengunggah dua foto melalui akun Instagram resminya; foto pertama adalah dirinya sendiri setelah pertandingan melawan Prancis, sedangkan foto kedua adalah foto bersama tim nasional Maroko.

Bintang Paris Saint-Germain itu menulis, “Bangsa-bangsa besar tidak dinilai dari satu kekalahan, melainkan dari segala yang mereka bangun sepanjang sejarah.”

Ia melanjutkan, “Maroko terus menulis sejarahnya, dan yang terbaik belum datang… Allah, Tanah Air, Raja.”

Maroko berharap dapat melangkah jauh di Piala Dunia 2026, setelah pencapaiannya di edisi 2022 ketika mereka finis di peringkat keempat, yang merupakan prestasi terbaik dari negara-negara Arab dan Afrika sepanjang sejarah Piala Dunia.