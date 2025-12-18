Sebuah perjalanan menuju cahaya: Franz Beckenbauer di Piala Dunia di Italia - Ikon 1990

Bahkan hingga hari ini, dalam pesta perayaan gelar juara dunia masih ada momen ketika setiap selebrasi yang seteratur apa pun tiba-tiba berubah menjadi anarkis dan tidak lagi mengikuti skenario: Gennaro Gattuso, yang pada 2006 setelah kejayaan Squadra Azzurra mendadak hanya mengenakan celana dalam saat berjalan di atas rumput Olympiastadion Berlin, setelah ia menghadiahkan seluruh pakaiannya yang tersisa kepada para tifosi di tribune; Iker Casillas, yang mencium bibir kekasihnya saat itu, jurnalis TV Sara Carbonero, di tengah wawancara yang diberi label profesional setelah kemenangan Spanyol pada 2010; momen-momen memalukan ketika koki Turki Salt Bae pada 2022 di Qatar tiba-tiba merasa dirinya pemain Argentina dan merebut trofi dari tangan Lionel Messi dan kawan-kawan; setidaknya dia tidak membawa garam.

Lalu ada satu adegan yang tertanam dalam ingatan kolektif setidaknya semua penggemar sepak bola Jerman yang saat itu sudah hidup: Franz Beckenbauer, rambut ikal cokelat, jaket panjang yang menjuntai, tangan di saku celana bahan berwarna terang yang longgar, medali emas di leher, berjalan perlahan dengan tatapan menerawang di atas rumput Stadio Olimpico, sementara di sekelilingnya para pemainnya berpesta dengan riang seperti anak-anak, dikejar para fotografer dan kameramen. Momen intim kesendirian dan ketenangan di tengah kegilaan kolektif.

Imago

1990: Tahun ketika segalanya tampak mungkin bagi Jerman

“Semuanya terasa begitu jauh. Meski ada begitu banyak sorak-sorai dan atmosfer yang begitu bising. Saya hanya berada di lapangan, juga sadar bahwa saya bergerak. Tapi saya merasa seperti ada seseorang yang mendorong saya. Seseorang mendesak saya. Seseorang menarik saya. Tapi apa yang saya pikirkan saat itu? Saya tidak ingat lagi. Mungkin saya sedang bermimpi,” demikian Beckenbauer menggambarkan sendiri momen-momen sepinya itu.

Saat itu adalah 8 Juli 1990, Jerman baru saja menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya, seperti sebelumnya hanya Brasil dan Italia, dan dari sosok legenda, Kaisar sepak bola Franz Beckenbauer, pada malam ajaib terakhir Piala Dunia 1990 di Italia itu akhirnya lahirlah figur cahaya sepak bola Jerman dan semacam presiden terselubung bagi sebuah negara yang sedang menemukan dirinya kembali.

Piala Dunia itu berlangsung di tengah tahun ketika segalanya tampak mungkin bagi Jerman dan rakyat Jerman. Dan Beckenbauer bersama para pemainnya menghadirkan musim panas kebahagiaan kolektif. Tembok Berlin runtuh pada 9 November 1989, dua negara Jerman sedang menyatu, setidaknya dalam pengertian Republik Federal Jerman di Jerman Barat tentang penyatuan. Pada 3.10.1990, beberapa bulan setelah kejayaan di Roma, Jerman Timur akan bergabung dengan Republik Federal, setelah 40 tahun pemisahan yang menyiksa, eksperimen sosialisme yang benar-benar ada di tanah Jerman pun berakhir. Meski para pemain Jerman Timur belum ikut di Italia, gelar itu dirayakan sama meratanya di kedua negara Jerman. Piala Dunia 1990 dirasakan sebagai pengalaman Jerman pertama secara keseluruhan, kemenangan bersama pertama dari sebuah bangsa yang begitu lama terpisah.

Getty Images

Franz Beckenbauer menjadi orang kedua yang memenangi Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih

Franz Anton Beckenbauer, yang pada malam di Roma itu berusia 44 tahun, dalam pertandingan terakhirnya sebagai teamchef tim Jerman berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya dicapai oleh Mario Zagallo dari Brasil: menjadi juara dunia sebagai pemain dan pelatih. Dia, mungkin orang Jerman yang paling tak terduga, santai, ringan, elegan, sensitif, condong kepada hal-hal indah, adalah dirigen dari kejayaan ini. Franz Beckenbauer adalah anak matahari, diberkahi aura yang membuat sekelilingnya seolah berhenti sesaat ketika dia memasuki ruangan. Juara dunia sebagai pemain, juara dunia sebagai pelatih, lalu arsitek dongeng musim panas Jerman 2006. Segalanya tampak mudah baginya, sampai jauh di kemudian hari tak ada lagi yang terasa mudah. Ketika tuduhan korupsi mencuat terhadap pencalonan Piala Dunia 2006 yang dipimpinnya, salah satu putranya meninggal karena kanker, dan itu bukan hanya secara harfiah menghancurkan hatinya: pikiran-pikiran gelap, operasi bypass. Beckenbauer menarik diri dari publik. Lalu infark mata, Parkinson, demensia awal yang menyertainya. Pada 7 Januari 2024, kematian dini pada usia 78 tahun.

Namun akhir sedih dari figur cahaya yang pada akhirnya kembali menjadi manusia ini pada 1990 masih sangat jauh. “Pergilah ke luar, bersenang-senanglah, dan mainkan sepak bola,” katanya kepada para pemainnya di ruang ganti sebelum final. Pidato sesederhana mungkin, yang banyak bercerita tentang pribadi Franz Beckenbauer, tetapi tidak mengungkap bahwa sebagai pelatih dia sama sekali bukan orang yang sembarangan; sepanjang turnamen dia menyiapkan timnya dengan teliti untuk setiap lawan, di tak satu pun laga para pemainnya tampak terkejut, mereka selalu dominan dan selalu memegang kendali. Namun pada saat yang sama, setiap individu, termasuk para bintang dunia yang sudah mapan atau yang akan datang seperti Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Andreas Brehme, Jürgen Kohler, Thomas Häßler atau Rudi Völler, tahu apa yang TIDAK bisa dia lakukan. Di situlah Beckenbauer tak kenal ampun. Tentu saja dia tahu bahwa bahkan kaptennya Lothar Matthäus, yang memainkan turnamen fantastis di Italia, tidak diberkahi bakat seperti yang dia miliki. Matthäus juga tidak sepenuhnya menyamai Diego Armando Maradona, meski pemain Argentina itu belakangan akan menyebutnya sebagai lawan terberat dan rival favoritnya.

Kaiser Franz, O Rei Pele, dan Koning Johan menguasai sepak bola

Namun arti penting Beckenbauer bagi sepak bola dunia bahkan sedikit lebih tinggi untuk dinilai. Mungkin tidak ada lagi yang bisa berbuat sebanyak itu dengan bola seperti Maradona, tetapi dia tak pernah menciptakan posisi baru. Berbeda dengan Beckenbauer, yang mengubah libero penyapu menjadi playmaker yang lebih ke belakang. Seorang quarterback sepak bola, yang hingga diperkenalkannya lini empat, penjagaan ruang, dan forechecking beberapa tahun setelah final di Roma oleh Arrigo Sacchi di AC Milan, mengatur permainan dan menghidupkan serangan. Keistimewaan Beckenbauer sebagai pemain adalah umpan diagonal panjang nan presisi dengan sisi luar kaki dan dribel yang tak tertahankan dari lini belakang, punggung tegak, mata selalu memindai lapangan. Jauh sebelum debat GOAT diciptakan, Beckenbauer dengan keanggunannya, kekuatan alam bernama Pelé dengan gol-golnya, dan sang genius Johan Cruyff sebagai figur penentu Voetbal Totaal Belanda memimpin sepak bola dunia. Kaiser Franz, O Rei Pele, dan Koning Johan: tiga sahabat yang menguasai sepak bola.

Getty Images

Kini, sebagai pelatih, Beckenbauer tak punya masalah untuk mengingatkan para pemain tentang kefanaan mereka. Setelah kemenangan yang cukup tipis 1-0 atas Cekoslowakia di perempat final, Matthäus dan kawan-kawan mengalami semprotan terbesar dalam hidup mereka di ruang ganti. "Franz murka. Dia memaki bahwa kami ini orang-orang bodoh terbesar dan pertama-tama menendang ember es melintasi ruang ganti. Kami bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi," demikian Andreas Brehme kemudian menggambarkan ledakan amarah Beckenbauer. Matthäus mengamini, belum pernah dia dihina separah itu. “Tapi Franz melakukan itu dengan sangat sadar. Dia selalu berpikir jauh ke depan dan ingin mengirimkan sinyal.”

Tim Beckenbauer bertanggung jawab atas ucapan legendaris Lineker

Semifinal melawan Inggris beberapa hari kemudian menjadi pertandingan terbaik sepanjang turnamen, dengan dua tim yang tampil luar biasa dan tak memberi apa pun secara cuma-cuma selama 120 menit. Pada akhirnya, Jerman memenangi adu penalti dan lahirlah kalimat legendaris Gary Lineker. “Sepak bola adalah permainan sederhana: 22 pria mengejar bola selama 90 menit, dan pada akhirnya Jerman selalu menang.”

Dalam luapan emosi setelah kemenangan di final, Beckenbauer beberapa hari kemudian akan mengatakan sesuatu yang secara isi mirip, namun tanpa ironi halus ala Lineker. Dengan itu dia membebani asisten pelatihnya saat itu sekaligus penerusnya, Berti Vogts, dengan warisan yang nyaris mustahil dipikul. “Kami sekarang nomor satu di dunia, kami sudah lama nomor satu di Eropa. Sekarang pemain-pemain dari Jerman Timur juga akan bergabung. Saya percaya tim Jerman tak akan bisa dikalahkan selama bertahun-tahun ke depan. Saya minta maaf untuk seluruh dunia.”

Yang terjadi justru berbeda. Di bawah Berti Vogts, sosok Jerman biasa-biasa saja yang tampak lebih kaku dibanding warga dunia elegan bernama Beckenbauer, tim DFB kandas di perempat final pada 1994 di AS dan 1998 di Prancis; gelar Euro 1996 di Inggris lewat golden goal Oliver Bierhoff akan menjadi satu-satunya trofi lain dalam dekade itu bagi tim Jerman bersatu; setidaknya dengan Matthias Sammer, mantan warga Jerman Timur asal Dresden, sebagai pemain terbaik turnamen.

Namun 1996 pada malam ketika Beckenbauer berjalan-jalan di Roma itu masih sama jauhnya seperti laga pertama Beckenbauer sebagai teamchef tim nasional. Pada 1984, setelah Jerman di bawah Jupp Derwall untuk pertama kalinya tersingkir di fase grup dalam sebuah turnamen di Euro, juga berkat kampanye dari teman-temannya di surat kabar BILD, dia dijadikan teamchef. “Franz: Bin Bereit,” demikian headline surat kabar terbesar di Jerman itu pada hari pemecatan Derwall. Saat itu Beckenbauer sebenarnya hanya memberi sinyal bahwa dia bisa membayangkan sebuah jabatan sebagai penasihat, tetapi kisah itu sudah terlanjur tersebar. Dan ketika DFB benar-benar bertanya apakah dia mau mengambil alih dari Derwall dan menyelamatkan sepak bola Jerman, dia tak bisa atau tak mau lagi mundur. Dalam semalam, kolumnis dan pensiunan pesepak bola Beckenbauer yang berusia 39 tahun, yang memainkan laga terakhirnya untuk Cosmos New York pada September 1983, menjadi teamchef Beckenbauer.

Teamchef dan bukan Bundestrainer, karena Beckenbauer tak pernah mengambil lisensi kepelatihan. Sebagai Bundestrainer, yang secara resmi selalu bertugas adalah salah satu asistennya yang memiliki lisensi pelatih. Namun bosnya adalah Beckenbauer, dan meski sebagai pelatih dia tidak menemukan kembali sepak bola, Franz Beckenbauer sebagai pelatih sama telitinya dan sama suksesnya. Final Piala Dunia 1986, semifinal Euro 1988, kejayaan di Roma, kemudian juga juara liga dan pemenang Piala Eropa sebagai pelatih interim dua kali di FC Bayern München miliknya.

Getty Images

Beckenbauer melonggarkan kendali - selama itu bukan soal sepak bola

Rahasia sukses Jerman di Piala Dunia 1990 - selain persiapan luar biasa menghadapi lawan dan omelan preventif - adalah semangat tim. Jerman menjalani semacam turnamen kandang setengah di Italia. Lima pemain dari tim final Jerman mencari nafkah di Serie A, yang saat itu merupakan liga terbaik di dunia. Selain Thomas Berthold dan Rudi Völler yang bermain untuk AS Roma, Lothar Matthäus, Andreas Brehme, dan Jürgen Klinsmann membentuk faksi Jerman di Inter Milan. Pada tahun sebelumnya, Inter memenangi Scudetto, Lothar Matthäus adalah pemain terbaik Serie A bersama Maradona dari Napoli.

Sementara Maradona dan Argentina di Piala Dunia 1990 setidaknya bisa memainkan tiga dari tujuh pertandingan mereka di Napoli - dan di sana, disambut sorakan para fans Napoli, menyingkirkan Italia dari turnamen - tim DFB bahkan memainkan lima laga di San Siro. Stadio Giuseppe Meazza, katedral sepak bola itu, dengan demikian menjadi stadion kandang Jerman dalam segala hal. Kamp mereka juga berada di dekat sana - mereka bermukim di kompleks kastel di Danau Como. Beckenbauer belajar dari pengalaman buruk 1986, ketika para pemain sudah mengalami kebosanan kamp saat persiapan Piala Dunia di sekolah olahraga Malente, dan dia membuka kamp untuk keluarga. Setidaknya pada siang hari, istri para pemain juga boleh datang ke kamp latihan dan memadati kolam renang. Satu dua bir atau segelas vino pada malam hari secara tegas diperbolehkan, para perokok juga tidak dimarahi. Jika seorang pemain sewaktu-waktu merasa sangat perlu keluar, di depan pintu ada Peugeot cabrio kecil milik Lothar Matthäus; kuncinya terpasang. Beckenbauer melonggarkan kendali - selama itu bukan soal sepak bola.

Turnamen dimulai dengan kemenangan 4-1 atas Yugoslavia dan dua gol dari Lothar Matthäus, terutama solo run dinamisnya yang dituntaskan dengan tembakan keras untuk gol 3-1 menjadi salah satu gol paling emblematis dalam turnamen. Setelah menang 5-1 atas Uni Emirat Arab yang kewalahan dan imbang 1-1 yang solid melawan Kolombia milik Carlos Valderrama dan Rene Higuita, di babak 16 besar sudah menunggu rival bebuyutan dari Belanda; Rudi Völler diusir keluar lapangan karena diludahi Frank Rijkaard, salah satu keputusan keliru terbesar dalam sejarah, Jürgen Klinsmann memainkan pertandingan terbaik dalam hidupnya, 2-1. Lalu pertandingan semprotan ember es melawan Cekoslowakia, adu penalti melawan Inggris, dan akhirnya final besar. Lagi-lagi melawan Argentina, seperti pada 1986, hanya kali ini Jerman yang menjadi favorit.

Namun final itu justru mengecewakan, bukan sesuatu yang hari ini perlu ditonton ulang di YouTube atau FIFA+ atau di mana pun. Argentina kehilangan empat pemain karena skorsing, termasuk penyerang Claudio Caniggia, yang di semifinal membuat Italia menangis lewat gol penyama kedudukannya, yang baru memungkinkan adu penalti yang menguntungkan Argentina.

Sepanjang turnamen 1990 Argentina memang menunjukkan sedikit minat untuk mencetak gol dan lebih banyak bertahan keras serta melakukan tekel-tekel jahat, tetapi final itu berubah menjadi pesta menendang lawan. Tim Amerika Selatan mengakhiri pertandingan dengan sembilan pemain, dan mereka tak menciptakan satu peluang emas pun selama 90 menit. Pemain terbaik di lapangan adalah Guido Buchwald dari VfB Stuttgart, pemain bertahan keras berambut mullet pirang, yang di final memainkan pertandingan terbaik dalam hidupnya sebagai penjaga Diego Maradona.

Getty Images

Bagaimana Buchwald membuat Diego Maradona frustrasi

“Di awal dia sedang bagus,” kenang Buchwald suatu kali tentang duel pribadinya dengan pesepak bola terbaik di planet ini, “tapi lalu dia semakin lama semakin kesal.” Maradona, seiring berjalannya pertandingan, menjadi “semakin kecil”. “You again,” keluh Maradona pada satu titik, duduk frustrasi di rumput, ketika Buchwald sekali lagi memenangi duel. Kamu lagi, kapitulasi tanpa syarat dari sang superstar dunia kepada penghancur asal Schwaben itu. Sosok yang kemudian mendapat trofi istimewa: “Diego” akan menjadi sebutan para fans sepak bola di Jerman untuk Guido Buchwald seterusnya. Namun ke depan, Diego dan rekan-rekannya memang juga tak punya banyak ide pada malam itu. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Piala Dunia ditentukan lewat penalti. Dan mungkin lebih masuk akal lagi: dalam pertandingan yang didominasi pelanggaran para pemain Argentina, justru non-pelanggaran yang menghasilkan penalti penentu. Rudi Völler terjatuh di kotak penalti ke kaki Roberto Sensini yang terjulur - penalti yang tak akan lolos VAR, seperti diakui Völler sendiri hari ini.

Di sekitar penalti Andreas Brehme yang disambut gegap gempita di Jerman dan juga Italia - Stadio Olimpico adalah lautan bendera hitam-merah-emas dan hijau-putih-merah - ada pula kisah khusus, yang terasa begitu keluar dari zamannya dan begitu banyak bercerita tentang sepak bola masa itu: Andreas Brehme maju ke titik penalti hanya karena Lothar Matthäus tidak benar-benar merasa yakin. Sol sepatu sang kapten patah pada babak pertama. “Kesalahan material. Pul-nya menggantung lepas dari kaki. Seperti gigi susu yang masih menggantung di serat-serat terakhir,” kenang Matthäus kemudian. Kesalahan material? Atau mungkin justru kelelahan material? Matthäus - yang sebenarnya sejak lama terikat kontrak dengan Puma, ayahnya adalah penjaga gedung di perusahaan perlengkapan olahraga asal Herzogenaurach di Franconia itu - sudah mengenakan Adidas Copa Mundial ukuran 40 ⅓ bersama tim nasional sejak 1982. Pada masa itu, setidaknya di tim nasional Jerman, pemain tidak boleh memakai sepatu pilihan mereka sendiri atau milik sponsor mereka. Dan tim nasional adalah wilayah Adidas (hingga 2027, saat Nike mengambil alih).

Maradona mengikat sepatu yang dipakai Matthäus di final

Tetapi kembali ke Matthäus dan Copa Mundial-nya yang patah: sepatu itu kini juga dipajang di Museum Sepak Bola Jerman karena masih bisa menceritakan kisah lain: pada 1988, sepatu itu bahkan pernah membelai kaki ajaib Diego Armando Maradona dalam sebuah pertandingan! Karena sang superstar lupa membawa sepatunya pada laga perpisahan Michel Platini, Matthäus meminjamkan sepatu cadangannya - Copa Mundial ikonis yang patah di final Roma itu. Maradona punya cara khusus mengikat sepatu - dia selalu melewatkan satu lubang; Matthäus membiarkan ikatannya seperti itu, terbiasa dengannya, dan karena itu memainkan final terpenting dalam hidupnya melawan Maradona dengan sepatu yang diikat oleh Maradona.

Getty Images

Setelah solnya patah, Matthäus mengganti sepatu saat jeda, tetapi sepatu cadangannya setengah nomor lebih besar. Satu lagi hal yang hampir 35 tahun kemudian, ketika setiap bintang bisa disediakan tiga pasang sepatu untuk laga persahabatan apa pun, perlu dibayangkan: seseorang bermain di final Piala Dunia dan kitman tidak membawa cukup sepatu yang benar-benar pas untuk semua orang! Legendaris. Atau mungkin juga tidak.

Bagaimanapun juga: Matthäus tidak sepenuhnya merasa aman dengan sepatu yang sedikit terlalu besar dan belum terbiasa dipakai itu, sehingga melepas kesempatan mengambil penalti. Andi Brehme maju. Menembakkan bola begitu presisi ke kiri bawah dekat tiang sehingga bahkan pembunuh penalti Sergio Goycochea di gawang Argentina tak punya peluang. Brehme berbalik, berlari menjauh, kedua tangannya mengepak naik turun di depan dada, dia melompat canggung, sekali, dua kali, sampai rekan-rekannya menimbunnya. Selebrasi yang begitu nyata, begitu spontan, dan jelas tidak dilatih, yang pada pekan-pekan setelahnya pasti bukan hanya ditiru berulang kali oleh penulis baris-baris ini di lapangan tanah. 4:42 menit waktu bermain dan 3 menit injury time kemudian, Jerman menjadi juara dunia.

Rummenigge menjadi co-komentator: Jerman menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya

Para pemain Jerman saling berpelukan, melompat-lompat. Maradona menangis. Beckenbauer memberikan wawancara, sementara para pemainnya sudah bersiap untuk upacara penyerahan trofi. Stadion bersiul saat para pemain Argentina menerima medali mereka. Maradona menangis. Lama. Menyayat hati. Para perempuan dengan gaun putih menjuntai dan patung marmer raksasa di kepala - Romulus dan Remus dengan serigala Capitoline, Colosseum, dan lain-lain - memasuki podium. Gambar-gambar gila. Medali emas untuk para pemain Jerman dan para pelatih. Trofi Piala Dunia. “Pasti ini benda yang paling sering dicium di stadion ini,” komentar Karl-Heinz Rummenigge, kapten Piala Dunia di final yang kalah pada 1986, sebagai co-komentator di ARD. “Ya, tentu, kepada para wanita mereka belum berani mendekat,” celetuk komentator Gerd Rubenbauer dengan jokes ala ayah. Rummenigge tertawa di momen memalukan itu, memang tidak semuanya baik-baik saja di era 90-an. Pertunjukan cahaya yang menyilaukan. Para pemain berlari membawa trofi mengelilingi stadion. “Sieg!” pekik para fans Jerman. Sepp Maier, kiper juara dunia 1974 dan kini pelatih kiper, merekam semuanya dengan kamera Super-8 miliknya - baru 22 tahun kemudian dokumentasi Piala Dunia yang tanpa polesan ini, dengan judul sederhana “We are the Champions”, akan tayang perdana di festival film 11mm Berlin. Stadio Olimpico, lautan bendera hitam-merah-emas dan hijau-putih-merah. Para pemain melompat. Melompat. Melompat. Bersorak. Bodo Illgner menggendong Icke Häßler di punggungnya. Andreas Brehme mencium trofi. Franz Beckenbauer berjalan menuju cahaya.