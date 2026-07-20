"Sebuah penghinaan" bagi Lionel Messi: Media Argentina marah besar setelah Rodri terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia

Agak mengejutkan, kapten tim Spanyol itu akhirnya berhasil memenangkan penghargaan tersebut dan mengungguli, antara lain, lawan di final Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Prancis), atau Jude Bellingham (Inggris). Segera setelah peluit akhir dibunyikan, ia menerima penghargaan tersebut.

"Memberikan Bola Emas (untuk pemain terbaik turnamen; Catatan Redaksi) kepada Rodri hampir bisa dibilang penghinaan. Hal itu menunjukkan kurangnya kepekaan yang parah. Bukan karena pemain Spanyol itu buruk, melainkan hanya karena Messi adalah jiwa Argentina di Piala Dunia," kecam, antara lain, stasiun TV Argentina TyC Sports.

Surat kabar Ole juga sependapat. Messi disebut sebagai “tanpa diragukan lagi pemain terbaik di seluruh turnamen” yang telah membuktikan dirinya sebagai “pemimpin tak terbantahkan bagi 26 pemain Argentina.” “Terima kasih telah memilih kami, Leo,” tulis mereka.

Sementara itu, surat kabar Clarin menulis: “Messi bertahan hingga akhir dan mengajarkan kepada seluruh generasi yang telah berpaling dari tim nasional untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih, Leo. Kamu telah memberi kami begitu banyak kebahagiaan. Air matamu juga adalah air mata kami. Istirahatlah sekarang, kamu benar-benar pantas mendapatkannya.”

Di sisi lain, Rodri mendapat dukungan dari rekan senegaranya, Pep Guardiola, yang menyebut gelandang Manchester City itu sebagai dalang di balik kesuksesan Spanyol di Piala Dunia: “Namun, saya juga percaya bahwa orang-orang belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukan Rodri di lapangan sepak bola. Dia tidak hanya bermain bagus, tetapi juga mengendalikan seluruh jalannya pertandingan. Setiap serangan dimulai darinya, setiap alur permainan mengalir melalui dirinya, dan dia memberikan kepercayaan diri kepada semua orang di sekitarnya.”

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Lionel Messi sudah dua kali memenangkan Bola Emas di Piala Dunia

Pada turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko, Messi menjadi salah satu pemain terunggul dengan kontribusi pada 12 gol (delapan gol, empat assist). Hanya Mbappé dari Prancis yang secara langsung berkontribusi pada lebih banyak gol daripada superstar Argentina tersebut, dengan sepuluh gol dan empat assist.

Oleh karena itu, pemain berusia 39 tahun dari Inter Miami ini juga masuk dalam daftar favorit peraih Bola Emas menjelang final. Namun, dalam pertandingan final, penampilan Messi justru kurang meyakinkan.

Setelah 120 menit, ia hanya mencatatkan 54 sentuhan bola. Dalam serangan Argentina yang sama sekali tidak berbahaya—yang hingga akhir pertandingan tidak menghasilkan satu pun tembakan berbahaya ke gawang (nilai xG 0,22)—ia tidak menjadi faktor penentu.

Bagi Messi, Bola Emas di AS, Kanada, dan Meksiko akan menjadi penghargaan ketiganya sebagai pemain terbaik di turnamen Piala Dunia. Pemain asal Argentina ini sebelumnya telah dianugerahi penghargaan serupa pada putaran final di Qatar dan Brasil.

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