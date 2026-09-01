Patron Bayern Uli Hoeneß mendapat penghargaan Legenda dalam gala Sport-Bild pada Senin malam - mantan bintang Bayern Thomas Helmer menceritakan sebuah anekdot unik di karpet merah, di mana ia bahkan pernah ingin menghajar mantan manajer tersebut.

"Dia kadang juga melakukan hal-hal liar. Saat dia emosional, saya juga pernah melihat sisi lain dirinya di ruang ganti. Kami juga pernah hampir berkelahi. Saya ingin menghajar Uli Hoeneß," kata Helmer.

"Itu adalah pertandingan Liga Champions, saya rasa melawan Kiev. Olympiastadion lama, terasa seperti minus 17 derajat, 13.000 penonton - tetapi siaran langsung di televisi," lanjut mantan bek itu. "Kami unggul 1-0 saat turun minum, tetapi saya rasa Kiev tiga kali berlari sendirian ke arah gawang kami, mereka hanya tidak bisa memasukkan bola."

Hoeneß kemudian "mengamuk: 'Apa yang kalian mainkan, apa yang kalian sajikan kepada penonton? Ini penghinaan bagi FC Bayern. Jutaan orang menonton, tak peduli berapa banyak yang ada di stadion... meski cuacanya dingin.' Saya lalu melewatinya, dia berteriak: 'dan kamu berlari-lari seperti kakek saya!'"

Helmer tidak mau begitu saja menerima omelan itu, sehingga ia "mengambil sebuah gelas berisi elektrolit dan ingin melemparkannya ke kepala dia. Tapi saya tidak mengenainya, saya mengenai dinding. Lalu dia cukup cerdas dan pergi ke ruang ganti para fisioterapis lalu bersembunyi."

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Helmer memuji Uli Hoeneß sebagai pribadi

Namun, semalam kemudian kemarahan di kedua pihak sudah reda. "Keesokan harinya kami kemudian berbicara dengan sangat terbuka. Uli tidak pernah menyimpan dendam," ujar Helmer, yang tetap memuji sosok Hoeneß setinggi langit meski ada beberapa ledakan emosi.

"Ada dua orang di dunia yang akan saya datangi jika saya punya masalah. Entah itu pribadi, finansial, atau kesehatan - salah satunya adalah Uli Hoeneß!" kata Helmer.