David Wheeler yang berusia 63 tahun menyerang petugas keamanan asal Nigeria, Israel Ilesanmi, saat pria itu sedang dalam perjalanan pulang pada dini hari dan melontarkan hinaan rasistis.

Wheeler secara keliru menduga ada pengintai pembobolan dan merekam korban sambil berkata: "Kamu bukan orang Inggris. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu cari?" Ketika dua pemain profesional Jerman dari FC Brentford menyaksikan insiden itu dan turun tangan, agresi pelaku langsung beralih kepada mereka.

Di pengadilan, para saksi menyatakan bahwa pria yang berada di bawah pengaruh alkohol itu menghina para pesepakbola tersebut dengan ucapan, "Pergi kalian, bajingan Jerman sialan." Seperti terungkap dalam persidangan, Wheeler mengalami mata lebam dalam rangkaian pertikaian itu setelah Schade dan Janelt membela petugas keamanan tersebut dan menahan agresor sampai polisi tiba.

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Insiden di Brentford: Apa sebenarnya yang terjadi?

Terdakwa, seorang pengemudi mobil pengiriman obat-obatan dengan sekitar tujuh kaleng bir dalam darahnya, pada awalnya membantah umpatan rasistis tersebut di pengadilan. Baru setelah jeda makan siang ia mengubah pengakuannya, setelah rekaman panggilan darurat diperlihatkan kepadanya, yang dengan jelas menangkap ucapannya.

Wheeler mencoba membenarkan perilakunya dengan dalih situasi darurat: "Saya sangat malu karena saya benar-benar mengucapkan pernyataan rasistis. Itu terjadi dalam panasnya keadaan. Saya dipukul sampai jatuh ke tanah. Orang-orang di mobil itu, orang Jerman itu, adalah atlet dan usia mereka bahkan belum setengah usia saya. Mereka semua menertawakan saya. Saya tidak bisa mendapatkan kembali ponsel saya. Lalu beberapa ungkapan mengerikan terlepas dari mulut saya."

Wakil hakim distrik dengan tegas menolak klaim bahwa ia bertindak di bawah paksaan. Wheeler pada akhirnya dijatuhi denda sebesar gaji satu bulan senilai 1699 poundsterling - setara nyaris 2000 euro - serta pembayaran kompensasi sekitar 175 euro kepada petugas keamanan tersebut. Dalam alasan putusannya, hakim menegaskan bahwa konsumsi alkohol bukan alasan pembenar dan situasi yang terjadi sama sekali tidak membenarkan pilihan kata tersebut.

Winger Schade pada Januari 2023 awalnya datang ke Brentford dengan status pinjaman dari SC Freiburg, sebelum the Bees mengontrak pemain tim nasional Jerman dengan lima caps itu seharga 25 juta euro. Gelandang Janelt yang berusia 28 tahun bergabung dari VfL Bochum ke klub London barat itu pada 2020.