Sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya menanti Mbappé

Bintang Prancis Kylian Mbappé masih memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan gelar Sepatu Emas Piala Dunia 2026, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris.

Bintang Real Madrid ini terpaksa hanya bertanding di laga perebutan tempat ketiga, sambil berusaha mencapai dua tujuan sekaligus: membawa Prancis meraih medali perunggu dan merebut gelar top skor turnamen.

Saat ini, Mbappé berada di puncak daftar pencetak gol bersama Lionel Messi dengan masing-masing 8 gol, namun bintang Argentina itu unggul berkat jumlah assist, di mana ia memiliki 4 assist dibandingkan 3 milik Mbappé, yang memberinya keunggulan dalam perburuan Sepatu Emas.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa Mbappé memiliki peluang emas dalam pertandingan perebutan tempat ketiga untuk memimpin sendirian di puncak daftar pencetak gol terbanyak dan menambahkan prestasi individu baru ke dalam catatannya, setelah sebelumnya ia berhasil meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2022.

Belum pernah ada pemain dalam sejarah Piala Dunia yang dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dalam dua edisi yang berbeda, yang berarti Mbappé berpotensi mencatatkan prestasi bersejarah jika berhasil memenangkannya lagi.

Sementara itu, Messi berupaya meraih gelar tersebut untuk pertama kalinya dalam kariernya, sedangkan Harry Kane, yang telah mencetak 6 gol di turnamen ini, sebelumnya pernah memenangkan Sepatu Emas di Piala Dunia Rusia 2018.

Ambisi Mbappé tidak berhenti pada Sepatu Emas, karena ia juga terus mengejar Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.

Kapten Argentina itu memimpin daftar tersebut di antara para pemain yang berpartisipasi dalam turnamen saat ini dengan 21 gol selama enam penampilannya di Piala Dunia, dibandingkan dengan 20 gol milik Mbappé.