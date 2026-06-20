Laporan media Eropa mengungkap detail menarik seputar kembalinya bintang Real Madrid asal Inggris, Jude Bellingham, ke performa gemilangnya di Piala Dunia 2026, setelah ia menghubungi mantan pelatihnya, Carlo Ancelotti, untuk meminta bantuan di masa-masa tersulit dalam karier sepak bolanya.

Menurut surat kabar Spanyol “AS”, Bellingham melakukan panggilan telepon dengan pelatih asal Italia tersebut—yang pernah membawanya mencapai performa terbaik selama dua musim bersama Los Blancos—untuk mencari nasihat guna mengatasi krisis yang dialaminya bersama klub dan tim nasional Inggris, di saat masa depannya di bawah asuhan pelatih The Three Lions, Thomas Tuchel, sangat diragukan.

Musim Bellingham bersama Real Madrid sama sekali tidak berjalan baik, di mana ia mengalami masalah fisik yang dimulai dengan operasi bahu, diikuti oleh cedera otot berulang, serta pergantian pelatih dua kali, yang menghalanginya untuk menemukan tempatnya di susunan pemain inti dan membuatnya kehilangan performa terbaiknya.

Penderitaan pemain asal Inggris ini berlanjut hingga ke tim nasional negaranya, di mana ia mengalami bulan-bulan yang sulit menjelang perjalanan tim ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, di saat Tuchel tidak ragu untuk mencoret bintang-bintang besar seperti Foden, Palmer, dan Trent Alexander-Arnold dari daftar skuad final Piala Dunia, yang memicu kekhawatiran Bellingham akan nasib serupa.

Namun, percakapan telepon dengan Ancelotti—yang memiliki hubungan erat dengan Tuchel dan berpengalaman luas dalam menangani krisis—menjadi titik balik yang menentukan dalam karier sang pemain.

Nasihat dari pelatih asal Italia itu membantunya untuk meninjau kembali, merenung, dan menemukan jalan keluar terbaik dari krisis yang mencekik tersebut.

Hasil dari percakapan tersebut terlihat jelas pada pertandingan pertama Bellingham bersama Inggris di Piala Dunia, di mana ia menunjukkan bahwa ia telah kembali ke performa aslinya dengan kuat, dan sekali lagi menjadi pemain kunci dalam skuad The Three Lions.

Meskipun ia mencetak satu gol, pengaruhnya dalam pertandingan itu melampaui angka-angka tersebut, di mana perannya di lapangan meningkat secara signifikan.

Para pejabat di pusat latihan Real Madrid, “Valdebebas”, merasa sangat gembira atas kembalinya Bellingham ke level elit, karena mereka menganggapnya sebagai bagian penting dari proyek pelatih baru José Mourinho, dan mereka yakin bahwa sebagian besar kesuksesan tim di musim depan bergantung pada pemain asal Inggris tersebut.