Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mengejutkan Miroslav Klose, mantan penyerang tim nasional Jerman, setelah memecahkan rekor bersejarahnya di Piala Dunia.

Messi kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 21 gol, setelah mencetak 8 gol di Piala Dunia 2026, sehingga memecahkan rekor historis yang sebelumnya dipegang Klose dengan 16 gol.

Klose mengatakan dalam pernyataan yang dilansir oleh stasiun radio Prancis “Radio Monte Carlo”: “Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, adalah rekan setim saya di Lazio, dan kami masih tetap berkomunikasi secara rutin. Dia mengatur panggilan telepon antara saya dan Messi, dan itu sangat mengharukan.”

Ia menambahkan: “Memang benar kami sesekali bertemu di lapangan, dan itu selalu menjadi hal yang menyenangkan bagi saya, tetapi panggilan telepon itu adalah kali pertama kami melakukan percakapan panjang di luar pertandingan-pertandingan tersebut.”

Dia menyimpulkan: “(Messi) memberitahu saya bahwa dia akan mengirimkan jersey bertanda tangannya kepada saya. Rekor itu memang akan terpecahkan bagaimanapun juga, dan Messi dipersilakan untuk melakukannya; saya adalah penggemar beratnya, dan selalu begitu.”

Perlu dicatat bahwa Messi menyamai rekor bersejarah Klose setelah mencetak hat-trick yang membawa Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, pada putaran pertama babak penyisihan grup, sebelum memecahkan rekor tersebut dengan dua golnya dalam kemenangan 2-0 atas Austria.