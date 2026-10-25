FC Barcelona menginvestasikan sekitar 180 juta euro untuk mendatangkan pemain baru musim panas lalu. Dari jumlah itu, 60 juta euro dibayarkan kepada Manchester City untuk gelandang Rodri. Transfer tersebut terbukti sepadan, dan pelatih Hansi Flick pun berpendapat demikian.

Dalam konferensi pers menjelang El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu malam (pukul 21.00), pelatih asal Jerman itu melontarkan pujian tinggi kepada pemain berusia 30 tahun tersebut. Sebelum bergabung dengan Blaugrana, Rodri menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol dan terpilih sebagai pemain terbaik turnamen.

"Dia menjadi tambahan yang berharga. Kami telah melihat pengaruhnya dan saya sangat senang dia bersama kami," kata Flick tentang rekrutan baru klubnya. "Dia dan Pedri menghadirkan banyak kualitas di lini tengah."

Rodri Menolak Real Madrid Sebelum Pindah Ke Barca

Seperti yang diperkirakan, Rodri langsung menjadi pemain inti di lini tengah di bawah Flick. Selain saat kekalahan 2-4 di markas PSG, ia selalu masuk susunan pemain awal dalam delapan pertandingan terakhir secara beruntun. Kontraknya berlaku hingga 2030.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Yang menarik, Rodri sebelumnya sudah lama dikaitkan dengan Real Madrid, tetapi peraih Ballon d'Or 2024 itu akhirnya menolak Los Blancos dan memilih Barca.