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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Diterjemahkan oleh

"Sebuah nilai tambah": Hansi Flick sangat terkesan dengan salah satu rekrutan baru Barca

LaLiga
Barcelona
H. Flick
Rodri

Rodri pindah dari Manchester City ke FC Barcelona pada musim panas, dan pelatih Hansi Flick sangat terkesan dengan anak asuh barunya.

FC Barcelona menginvestasikan sekitar 180 juta euro untuk mendatangkan pemain baru musim panas lalu. Dari jumlah itu, 60 juta euro dibayarkan kepada Manchester City untuk gelandang Rodri. Transfer tersebut terbukti sepadan, dan pelatih Hansi Flick pun berpendapat demikian.

Dalam konferensi pers menjelang El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu malam (pukul 21.00), pelatih asal Jerman itu melontarkan pujian tinggi kepada pemain berusia 30 tahun tersebut. Sebelum bergabung dengan Blaugrana, Rodri menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol dan terpilih sebagai pemain terbaik turnamen.

"Dia menjadi tambahan yang berharga. Kami telah melihat pengaruhnya dan saya sangat senang dia bersama kami," kata Flick tentang rekrutan baru klubnya. "Dia dan Pedri menghadirkan banyak kualitas di lini tengah."

Rodri Menolak Real Madrid Sebelum Pindah Ke Barca

Seperti yang diperkirakan, Rodri langsung menjadi pemain inti di lini tengah di bawah Flick. Selain saat kekalahan 2-4 di markas PSG, ia selalu masuk susunan pemain awal dalam delapan pertandingan terakhir secara beruntun. Kontraknya berlaku hingga 2030.

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BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

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Yang menarik, Rodri sebelumnya sudah lama dikaitkan dengan Real Madrid, tetapi peraih Ballon d'Or 2024 itu akhirnya menolak Los Blancos dan memilih Barca.

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