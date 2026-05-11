Sebuah nama yang tak terduga muncul sebagai calon pengganti Ronald Koeman di tim nasional Belanda dan langsung menimbulkan keheranan

Di acara NOS Studio Voetbal, para pembicara membahas calon pengganti Ronald Koeman di tim nasional Belanda. Sebuah nama baru yang mengejutkan pun muncul dalam perbincangan: Michael Reiziger. Namun, usulan ini justru menimbulkan rasa heran di kalangan para tamu.

Reiziger, yang saat ini menjadi pelatih Jong Oranje, masih tergolong pelatih yang relatif kurang berpengalaman. Hal ini langsung menimbulkan pertanyaan di kalangan para tamu. Sjoerd van Ramshorst, sang pembawa acara, pun menanyakan soal pengalamannya dan kemampuannya bekerja di bawah tekanan tinggi.

"Benar. Tapi, apakah itu penting?", kata Theo Janssen menanggapi fakta bahwa Reiziger belum pernah bekerja di bawah tekanan tinggi. "Memang benar dia belum pernah berada di level tertinggi, tapi menurut saya Van Basten juga tidak punya banyak pengalaman sebelum bergabung dengan timnas Belanda. Dan menurut saya itu berjalan cukup baik," kata Janssen.

Janssen menyatakan bahwa ia lebih suka melihat orang lain, tetapi juga menekankan keterbatasan ketersediaan pelatih lain. "Reiziger tentu saja telah melakukan banyak hal di dalam KNVB. Anda bisa bertanya pada diri sendiri apakah dia pilihan terbaik. Saya memang juga lebih suka melihat Ten Hag, Slot, atau Peter Bosz," lanjutnya.

"Menurut saya, kita harus melihat apa saja pilihan terbaik. Dan pilihan yang ada saat ini tidak banyak. Lihat, mereka seharusnya sudah membuat keputusan jauh lebih awal dan menanyakan kepada Ronald: 'Apa yang akan kamu lakukan?' Sepertinya itu tidak terjadi. Maka sekarang harus melihat kandidat mana yang tersedia. Dan itu tidak banyak. Lalu kamu juga melihat ke dalam, dan saya mengerti betul mengapa akhirnya jatuh pada Reiziger," tutupnya.

Pierre van Hooijdonk menanggapi saran tersebut dengan heran dan sama sekali tidak memandang mantan pelatih Jong Ajax dan asisten tim utama itu sebagai kandidat. "Kami juga sudah memiliki beberapa pelatih muda di Eredivisie dan mereka membuat kesalahan; itu bagian dari pekerjaan ini. Tapi setiap pelatih hanya akan mengatakan: 'Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pengalaman.' Lalu, apakah kita akan menempatkan pelatih timnas yang relatif kurang berpengalaman di tim andalan KNVB?", tanya Van Hooijdonk dengan heran.