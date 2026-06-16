Sebuah misteri... Mengapa wasit pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay mengenakan kaus berwarna merah muda?

Pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay di putaran final Piala Dunia 2026 menyaksikan peristiwa luar biasa yang tak biasa, dengan wasit asal Italia, Maurizio Mariani, sebagai tokoh utamanya.

Mariani memimpin pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara tim nasional Arab Saudi dan Uruguay di Stadion Hard Rock, Miami, AS, pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Berbeda dari biasanya, wasit asal Italia itu tampil dengan mengenakan seragam berwarna merah muda, sebuah pemandangan yang tidak biasa dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia sebelumnya.

Keputusan tersebut bukan berasal dari Mariani sendiri, melainkan diambil oleh Pierluigi Collina, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), karena pertandingan tersebut digelar di kota Miami.

Colina mengatakan dalam pernyataan yang dilansir jaringan "ESPN" sebelumnya bahwa wasit pertandingan Arab Saudi dan Uruguay akan mengenakan seragam berwarna merah muda, sebagai bentuk penghargaan kepada kota Miami yang terkait dengan warna tersebut, yaitu warna burung flamingo yang banyak ditemukan di sana.

Mantan wasit Italia itu menjelaskan: "Miami adalah markas utama kami, jadi kami pikir akan menyenangkan untuk menunjukkan penghargaan kami kepada kota tempat kami akan tinggal selama sekitar dua bulan."

Perlu dicatat bahwa Mariani memimpin pertandingan dengan baik, tanpa adanya keputusan wasit yang kontroversial, sehingga masing-masing tim mendapatkan satu poin yang akan memanaskan persaingan dengan Spanyol dan Cape Verde yang juga bermain imbang di pertandingan pertama.