"Saya tidak akan pernah menyesali langkah ini. Ketika klub sebesar itu datang mengetuk, Anda tidak bisa menolaknya. Jika seorang pemain muda diberi tahu: Anda akan bermain untuk FC Bayern München, maka Anda tidak perlu berpikir lama," kata Zaragoza.

Pemain Spanyol itu menengok kembali perjalanannya menanjak, yang membawanya dalam waktu sangat singkat ke level elite sepakbola Eropa: "Sebelumnya saya adalah pemain cadangan di divisi kedua, saya tampil sebagai starter dalam enam pertandingan terakhir, promosi ke divisi pertama, dan baru memainkan sepuluh pertandingan ketika FC Bayern mengontrak saya. Hal seperti itu biasanya tidak terjadi. Dan saya juga tidak menyesalinya, karena itu mengubah hidup saya dan keluarga saya menjadi lebih baik."

Saat ini, kepindahan Zaragoza ke München pada Januari 2024 dianggap sebagai sebuah kesalahpahaman dari sisi olahraga. Bahwa lompatan ke Säbener Straße terbukti terlalu besar bagi pemain sayap 25 tahun itu, menurutnya bukan disebabkan oleh kurangnya kualitas sepakbolanya.

"Ada banyak faktor. Saya adalah pemain 20 tahun yang pindah ke FC Bayern, salah satu klub terbaik di dunia, kalau bukan yang terbaik. Di posisi saya ada Musiala, yang saat itu bagi saya adalah yang terbaik di dunia, lalu ada Sane, Gnabry, Coman - saya bisa menyebutkan seribu nama lagi," kata Zaragoza, sebelum melanjutkan: "Saya baru datang dari divisi kedua, baru memainkan sepuluh pertandingan di divisi pertama, lalu FC Bayern datang. Itu tidak mudah: bahasanya, iklimnya, makanannya, keluar dari zona nyaman saya. Saya tidak berpikir saya tidak sukses karena level sepakbola saya. Saya pikir itu karena kondisi-kondisi di sekelilingnya. Itu adalah langkah yang sangat besar dalam karier saya, yang untuknya saya belum siap."

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Bryan Zaragoza nyaris pindah ke FC Barcelona

Namun, kariernya juga bisa mengambil arah berbeda. Seperti baru-baru ini diungkapkan Zaragoza dalam percakapannya dengan stasiun radio Spanyol Cadena SER, sebelum kepindahannya ke Jerman, salah satu raksasa LaLiga juga menginginkan jasanya.

"Memang ada kemungkinan saya pindah ke Barca. Ada kontak," ungkapnya. Pemicu ketertarikan itu adalah paruh pertama musim yang luar biasa bersama FC Granada, ketika Zaragoza antara lain tampil menonjol dengan dua gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Barcelona pada Oktober 2023.

Secara keseluruhan, Zaragoza hanya memainkan tujuh laga kompetitif untuk FCB. Karena klub tersebut tidak menemukan peminat untuk transfer permanen dalam jendela-jendela transfer terakhir, Zaragoza masih memiliki kontrak di München hingga 2029.

Sejak musim panas 2024, ia terus dipinjamkan - ke Osasuna, Vigo, dan AS Roma. Sejak akhir Agustus, Zaragoza bermain untuk Espanyol Barcelona, di mana dalam kondisi tertentu terdapat kewajiban membeli.