Sebuah langkah berani... Hossam Hassan mempertaruhkan pemain ini dalam susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan saat melawan Belgia

Dalam langkah taktis yang mengejutkan beberapa jam menjelang kick-off pertandingan timnas Mesir melawan Belgia, Senin malam mendatang, dalam laga pembuka Grup 7 Piala Dunia 2026, Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, untuk menurunkan Mohamed Abdel Moneim sebagai starter di lini belakang meskipun ia belum bermain bersama klubnya, Nice, di Prancis, dalam pertandingan apa pun sejak kembali dari cedera, sebagai bagian dari formasi pertahanan yang mengandalkan tiga pemain di barisan belakang untuk menghadapi kekuatan serangan Belgia.

Koresponden program "Al-Koura ma'a Fa'iq" di "MBC Mesir" melaporkan bahwa Hossam Hassan telah menentukan pilihan taktisnya selama sesi latihan terakhir, dan memilih formasi pertahanan yang mengandalkan tiga bek di lini belakang, dengan menugaskan Mohamed Abdel Moneim untuk memimpin barisan pertahanan meskipun ia absen bermain bersama klub Prancisnya setelah pulih dari cedera.

Keikutsertaan Abdel Moneim menjadi kejutan terbesar dalam susunan pemain Faraona, mengingat ia belum pernah bermain dalam pertandingan resmi bersama Nice sejak pulih dari cedera. Hal ini menjadikan keputusan Hossam Hassan untuk memasukkannya sebagai langkah taktis yang mencerminkan keyakinan mutlaknya terhadap kesiapan bek internasional tersebut dan kemampuannya menanggung beban pertandingan melawan lawan sekuat Belgia.

Susunan pemain yang diantisipasi menempatkan Mustafa Shubair sebagai penjaga gawang, dengan Mohamed Abdel Moneim, Yasser Ibrahim, dan Hamdi Fathi di lini belakang, ditambah Mohamed Hani di sisi kanan dan Ahmed Fathou di sisi kiri.

Lini tengah terdiri dari Marwan Attia dan Muhannad Lashin, sementara Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Mahmoud Hassan Trezeguet bermain di lini depan.