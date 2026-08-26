Hal itu terungkap dalam laporan Sport Bild. Dalam laga uji coba melawan RB Leipzig (3-1) pada pertengahan Agustus, Musiala untuk pertama kalinya ambruk di lapangan, publik pada saat itu masih belum mengetahui apa pun tentang kondisinya yang menderita disfungsi neurologis, yang memicu apa yang disebut absans.

Menurut Sport Bild, dua hari setelah laga melawan Leipzig ada sebuah pertemuan di kantor Bayern di Säbener Straße, di mana direktur olahraga Max Eberl, direktur Christoph Freund, Musiala, manajemennya, dan salah satu dokter yang merawat membahas langkah selanjutnya dalam menangani situasi tersebut. Para petinggi juara rekor itu sudah mengetahui penyakit Musiala sepanjang musim lalu dan menurut laporan tersebut mengusulkan agar persoalan kesehatannya kini diumumkan kepada publik.

Karena Musiala disebut belum siap untuk itu, tampaknya dicapai kompromi bahwa pemain berusia 23 tahun itu akan memberi tahu publik jika ia ambruk untuk kedua kalinya saat pertandingan. Hal itu akhirnya terjadi hanya sehari kemudian dalam laga uji coba di markas 1. FC Heidenheim (4-2), pernyataan yang diunggah Musiala di Instagram segera setelahnya ditulis olehnya sendiri setelah berkoordinasi dengan klub.

Panggilan dari Jürgen Klopp disebut membuat Jamal Musiala terkesan

Antara lain pelatih tim nasional yang baru, Jürgen Klopp, menurut Sport Bild, kemudian menghubungi Musiala lewat telepon. Klopp disebut menyatakan dukungan penuhnya kepada bintang Bayern itu dan memberi tahu bahwa ia merupakan bagian sentral dari rencananya untuk tim DFB. Musiala disebut terkesan oleh percakapan dengan pelatih tim nasional barunya itu.

Sementara itu, laporan tersebut juga memuat detail tentang kontrak Musiala. Saat ia menandatangani kontrak itu, yang disebut akan memberinya gaji tahunan sekitar 25 juta euro, pada Februari 2025, absans itu disebut belum muncul. Karena itu, dalam kontrak tersebut juga tidak ada klausul khusus atau jaminan ulang yang berkaitan dengannya.

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Sementara itu, penyebab Musiala ambruk saat melawan Leipzig dan Heidenheim adalah karena pengobatan untuk menangani penyakitnya dikurangi setelah Piala Dunia. "Dia sedikit menguranginya, sekarang kami harus menaikkannya sedikit lagi," jelas Eberl baru-baru ini, bahwa pengobatan itu kini akan disesuaikan ulang setelah insiden mengejutkan tersebut. Sebelum dosis baru itu bekerja, bisa memakan waktu hingga 14 hari, itulah sebabnya Musiala saat ini tidak ikut latihan tim, melainkan hanya berlatih secara individu.

Kapan Jamal Musiala bisa kembali bermain untuk Bayern Munich?

Untuk masuk skuad pada laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart pada Jumat, Musiala menurut Sport Bild tidak menjadi opsi. Comeback delapan hari kemudian pada pekan kedua saat bertandang ke FC Schalke 04 disebut sudah lebih mungkin. Sementara itu, skuad pertama timnas Jerman di bawah pelatih baru Klopp akan diumumkan pada 17 September, sampai saat itu Musiala bisa saja sudah kembali bermain dalam pertandingan kompetitif.

Pemain tim nasional Jerman itu juga disebut sangat senang dengan cara Bayern menangani situasinya yang sulit. Selain itu, baru-baru ini ada pembicaraan pribadi dengan pelatih Vincent Kompany, di mana ia menyampaikan kepadanya: Musiala belum pernah berada dalam kondisi sebaik sekarang sejak Kompany mulai menjabat pada 2024. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan publik pelatih asal Belgia itu baru-baru ini: "Saya tahu bahwa dia membuat kemajuan besar pada musim panas ini. Lihat menit bermain yang dia dapatkan. Di sana dia melakukan hal-hal yang bukan berada di level yang sama dengan pemain terbaik kami, tetapi satu tingkat lebih tinggi. Kami belum melihat Jamal seperti ini lagi sejak cederanya melawan Paris," tegas Kompany.

Sementara itu, Sport Bild juga melaporkan bahwa Musiala telah beberapa bulan terakhir diikuti kamera di luar lapangan. Dari situ, menurut laporan tersebut, akan dibuat sebuah dokumenter tentang sang pesulap bola, tetapi laporan itu tidak memberikan informasi lebih rinci mengenai tempat tayang maupun waktu perilisannya.