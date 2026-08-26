Hal itu terungkap dalam laporan Sport Bild. Dalam laga uji coba melawan RB Leipzig (3:1) pada pertengahan Agustus, Musiala untuk pertama kalinya ambruk di lapangan, publik saat itu masih belum mengetahui apa pun tentang kondisinya yang mengidap disfungsi neurologis yang memicu apa yang disebut absence.

Menurut Sport Bild, dua hari setelah laga melawan Leipzig ada pertemuan di kantor Bayern di Säbener Straße, di mana direktur olahraga Max Eberl, direktur Christoph Freund, Musiala, pihak manajemennya, dan salah satu dokter yang menanganinya membahas langkah selanjutnya dalam menghadapi situasi tersebut. Para petinggi juara rekor itu sudah mengetahui penyakit Musiala sepanjang musim lalu dan menurut laporan tersebut sempat mengusulkan agar persoalan kesehatannya sebagai playmaker diumumkan ke publik lebih awal.

Karena Musiala disebut belum siap untuk itu, maka tampaknya disepakati kompromi bahwa pemain 23 tahun itu akan memberi tahu publik begitu dirinya ambruk untuk kedua kalinya dalam sebuah pertandingan. Itu akhirnya terjadi hanya sehari kemudian dalam laga uji coba di markas 1. FC Heidenheim (4:2), pernyataan yang diunggah Musiala di Instagram sesaat setelahnya ditulis olehnya dalam koordinasi dengan klub.

Telepon dari Jürgen Klopp disebut membuat Jamal Musiala terkesan

Antara lain pelatih baru timnas Jerman Jürgen Klopp, menurut Sport Bild, kemudian menghubungi Musiala melalui telepon. Klopp disebut menyampaikan dukungan penuhnya kepada bintang Bayern tersebut dan memberitahunya bahwa ia adalah bagian sentral dari rencananya untuk tim DFB. Musiala dikabarkan terkesan dengan percakapannya bersama pelatih baru tim nasionalnya itu.

Sementara itu, laporan tersebut juga memuat detail soal kontrak Musiala. Saat ia menandatangani kontrak itu, yang disebut akan memberinya gaji tahunan sekitar 25 juta euro, pada Februari 2025, absence tersebut belum muncul. Karena itu, di dalam kontrak tersebut juga tidak ada klausul khusus atau jaminan tambahan yang berkaitan dengan hal itu.

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Adapun penyebab Musiala ambruk saat melawan Leipzig dan Heidenheim adalah karena pengobatan untuk menangani penyakitnya diturunkan setelah Piala Dunia. "Dia sedikit menguranginya, sekarang kami harus menaikkannya sedikit lagi," jelas Eberl baru-baru ini, bahwa medikasi tersebut kini akan disetel ulang setelah insiden yang mengejutkan itu. Sebelum dosis baru itu bekerja, bisa memakan waktu hingga 14 hari, itulah sebabnya Musiala saat ini belum ikut latihan tim dan hanya berlatih secara individual.

Kapan Jamal Musiala bisa kembali bermain untuk Bayern?

Untuk masuk skuad pada laga pembuka Bundesliga melawan VfB Stuttgart pada Jumat, Musiala menurut Sport Bild tidak menjadi opsi. Comeback delapan hari kemudian pada pekan kedua saat bertandang ke markas FC Schalke 04 disebut sudah lebih mungkin terjadi. Sementara itu, skuad pertama timnas Jerman di bawah pelatih baru Klopp akan diumumkan pada 17 September, dan hingga saat itu Musiala bisa saja sudah kembali tampil di pertandingan kompetitif.

Pemain internasional Jerman itu, menurut Sport Bild, sangat senang dengan cara Bayern menangani situasi sulit yang dihadapinya. Selain itu, belum lama ini juga ada percakapan pribadi dengan pelatih Vincent Kompany, di mana ia menyampaikan kepadanya: Musiala belum pernah berada dalam kondisi sebaik sekarang sejak Kompany mulai menjabat pada 2024. Hal itu juga sejalan dengan pernyataan publik pelatih asal Belgia tersebut baru-baru ini: "Saya tahu bahwa dia membuat kemajuan besar musim panas ini. Lihat menit bermain yang dia jalani. Dia melakukan hal-hal yang levelnya bukan sekadar setara dengan pemain terbaik kami, tetapi satu tingkat lebih tinggi. Kami belum lagi melihat Jamal seperti ini sejak cederanya melawan Paris," tegas Kompany.

Sementara itu, Sport Bild juga melaporkan bahwa selama beberapa bulan terakhir Musiala didampingi kamera di luar lapangan. Dari situ disebut akan lahir sebuah dokumenter tentang sang pesulap bola, tetapi laporan tersebut tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai tempat tayang maupun waktu perilisannya.