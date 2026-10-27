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Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

‘Sebuah kesalahan’ dimaafkan! Granit Xhaka dan Breel Embolo diizinkan kembali bergabung dengan skuad Swiss setelah skandal sertifikat Covid palsu

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Swiss resmi menyambut kembali Granit Xhaka dan Breel Embolo ke tim nasional setelah penyelidikan kontroversial terkait dokumen vaksinasi COVID-19 palsu. Keduanya tidak dipanggil dalam beberapa periode jeda internasional terakhir ketika Asosiasi Sepak Bola Swiss (SFV) menyelidiki tindakan mereka pada 2022.

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Investigasi rampung, dua pemain kembali ke skuad

Asosiasi Sepak Bola Swiss mengonfirmasi bahwa Xhaka dan Embolo kembali tersedia untuk dipilih mulai November. Keputusan ini diambil setelah penyelidikan menyeluruh atas perolehan dokumen kesehatan palsu selama pandemi global. Xhaka, gelandang berpengalaman itu, sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan SFV untuk absen dari rangkaian pertandingan Nations League pada Oktober melawan Skotlandia, Slovenia, dan Makedonia Utara. Ia menepi setelah mengakui telah memperoleh sertifikat palsu untuk memenuhi persyaratan perjalanan dan pertandingan profesionalnya selama 2022.

Penyerang Atlanta United, Breel Embolo, menghadapi tindakan disipliner serupa. Ia dicoret dari skuad pada akhir September setelah keterlibatannya dalam kasus dokumen tersebut terungkap. SFV merilis pernyataan resmi mengenai penyelesaian perkara ini: “SFV telah memeriksa kedua kasus secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa kembalinya para pemain setelah proses hukum selesai, dengan mempertimbangkan konsekuensi olahraga (empat pertandingan internasional yang terlewat pada September dan Oktober), dapat dibenarkan.”

Sanksi finansial dan kepastian jabatan kapten

Meski kedua pemain bisa kembali membela tim nasional, proses hukum tersebut membawa konsekuensi finansial yang signifikan. Xhaka dan Embolo sama-sama dijatuhi denda yang ditangguhkan sebesar 150.000 franc Swiss, setara dengan sekitar $181.225. Sanksi ini berlaku dengan masa percobaan dua tahun, yang berarti keduanya harus terhindar dari persoalan hukum lebih lanjut agar tidak perlu membayar jumlah tersebut secara penuh. Xhaka secara terbuka menyatakan penyesalannya, mengakui perbuatannya dan menyebut insiden itu sebagai “sebuah kesalahan” seraya berupaya meninggalkan kontroversi tersebut.

Terlepas dari pelanggaran itu, SFV memutuskan Xhaka tetap menjadi kapten. Asosiasi tersebut menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai kepemimpinan skuad berada di tangan para pemain dan pelatih kepala Murat Yakin. Menurut ESPN, Yakin dan stafnya sepakat menginginkan gelandang berpengalaman itu terus memimpin tim di lapangan. Dukungan dari dalam ruang ganti tersebut menjadi faktor penting dalam keputusan federasi untuk mempertahankan Xhaka sebagai kapten.

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Jadwal November dan posisi di Nations League

Waktu kembalinya kedua pemain penting bagi Swiss dalam upaya mempertahankan posisi puncak grup Nations League. Direktur tim nasional Pierluigi Tami menyatakan keyakinannya terhadap keputusan tersebut. “Kami yakin bahwa kembali ke tim nasional pada November adalah keputusan yang bertanggung jawab dan tepat,” katanya, menurut Reuters. Pelatih Yakin juga mengaku lega karena seluruh anggota skuadnya tersedia untuk pertandingan-pertandingan terakhir di grup. Ia senang bisa memilih pemain tanpa pembatasan administratif untuk laga-laga mendatang.

Swiss saat ini memuncaki Grup E dengan 12 poin menjelang rangkaian pertandingan penentu pada November. Mereka dijadwalkan bertandang ke Slovenia pada 13 November sebelum kembali ke kandang untuk menghadapi Skotlandia tiga hari kemudian dalam pertandingan terakhir grup. Dengan Xhaka berpeluang menambah rekor jumlah penampilan internasionalnya dan Embolo siap memperkuat lini serang, Swiss sangat diunggulkan untuk mempertahankan posisi teratas.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”