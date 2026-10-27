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Swiss resmi menyambut kembali Granit Xhaka dan Breel Embolo ke tim nasional setelah penyelidikan kontroversial terkait dokumen vaksinasi COVID-19 palsu. Keduanya tidak dipanggil dalam beberapa periode jeda internasional terakhir ketika Asosiasi Sepak Bola Swiss (SFV) menyelidiki tindakan mereka pada 2022.

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Investigasi rampung, dua pemain kembali ke skuad

Asosiasi Sepak Bola Swiss mengonfirmasi bahwa Xhaka dan Embolo kembali tersedia untuk dipilih mulai November. Keputusan ini diambil setelah penyelidikan menyeluruh atas perolehan dokumen kesehatan palsu selama pandemi global. Xhaka, gelandang berpengalaman itu, sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan SFV untuk absen dari rangkaian pertandingan Nations League pada Oktober melawan Skotlandia, Slovenia, dan Makedonia Utara. Ia menepi setelah mengakui telah memperoleh sertifikat palsu untuk memenuhi persyaratan perjalanan dan pertandingan profesionalnya selama 2022.

Penyerang Atlanta United, Breel Embolo, menghadapi tindakan disipliner serupa. Ia dicoret dari skuad pada akhir September setelah keterlibatannya dalam kasus dokumen tersebut terungkap. SFV merilis pernyataan resmi mengenai penyelesaian perkara ini: “SFV telah memeriksa kedua kasus secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa kembalinya para pemain setelah proses hukum selesai, dengan mempertimbangkan konsekuensi olahraga (empat pertandingan internasional yang terlewat pada September dan Oktober), dapat dibenarkan.”

Sanksi finansial dan kepastian jabatan kapten

Meski kedua pemain bisa kembali membela tim nasional, proses hukum tersebut membawa konsekuensi finansial yang signifikan. Xhaka dan Embolo sama-sama dijatuhi denda yang ditangguhkan sebesar 150.000 franc Swiss, setara dengan sekitar $181.225. Sanksi ini berlaku dengan masa percobaan dua tahun, yang berarti keduanya harus terhindar dari persoalan hukum lebih lanjut agar tidak perlu membayar jumlah tersebut secara penuh. Xhaka secara terbuka menyatakan penyesalannya, mengakui perbuatannya dan menyebut insiden itu sebagai “sebuah kesalahan” seraya berupaya meninggalkan kontroversi tersebut.

Terlepas dari pelanggaran itu, SFV memutuskan Xhaka tetap menjadi kapten. Asosiasi tersebut menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai kepemimpinan skuad berada di tangan para pemain dan pelatih kepala Murat Yakin. Menurut ESPN, Yakin dan stafnya sepakat menginginkan gelandang berpengalaman itu terus memimpin tim di lapangan. Dukungan dari dalam ruang ganti tersebut menjadi faktor penting dalam keputusan federasi untuk mempertahankan Xhaka sebagai kapten.

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Jadwal November dan posisi di Nations League

Waktu kembalinya kedua pemain penting bagi Swiss dalam upaya mempertahankan posisi puncak grup Nations League. Direktur tim nasional Pierluigi Tami menyatakan keyakinannya terhadap keputusan tersebut. “Kami yakin bahwa kembali ke tim nasional pada November adalah keputusan yang bertanggung jawab dan tepat,” katanya, menurut Reuters. Pelatih Yakin juga mengaku lega karena seluruh anggota skuadnya tersedia untuk pertandingan-pertandingan terakhir di grup. Ia senang bisa memilih pemain tanpa pembatasan administratif untuk laga-laga mendatang.

Swiss saat ini memuncaki Grup E dengan 12 poin menjelang rangkaian pertandingan penentu pada November. Mereka dijadwalkan bertandang ke Slovenia pada 13 November sebelum kembali ke kandang untuk menghadapi Skotlandia tiga hari kemudian dalam pertandingan terakhir grup. Dengan Xhaka berpeluang menambah rekor jumlah penampilan internasionalnya dan Embolo siap memperkuat lini serang, Swiss sangat diunggulkan untuk mempertahankan posisi teratas.