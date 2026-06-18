Sebuah keajaiban dan tiga kekalahan... Apa yang akan dilakukan tim nasional Arab Saudi saat menghadapi sepuluh tim teratas di Piala Dunia?

Tim nasional Arab Saudi bersiap menghadapi tantangan baru melawan salah satu dari sepuluh tim teratas dunia, yaitu tim nasional Spanyol, saat bertanding melawan mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Arab Saudi, yang menduduki peringkat ke-60 dunia, akan berhadapan dengan timnas Spanyol, yang berada di peringkat ketiga, pada hari Minggu mendatang, di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Menurut laporan yang disusun oleh surat kabar "Al-Riyadiah" dariArab Saudi, timnas Spanyol adalah tim kelima yang dihadapi "Al-Akhdar" di Piala Dunia yang menempati salah satu dari sepuluh besar peringkat dunia.

Timnas Saudi Arabia memulai tantangan tersebut sejak dini, tepatnya pada partisipasi pertamanya di Piala Dunia 1994, ketika mereka kalah dari timnas Belanda—yang saat itu menduduki peringkat kedua dunia—dengan skor 1-2, pada babak pertama fase grup.

Setelah itu, timnas Saudi kembali kalah dari timnas Swedia, yang saat itu berada di peringkat kesepuluh dunia, dengan skor 1-3, pada babak 16 besar di edisi yang sama.

Pada Piala Dunia 2006, “Al-Akhdar” berhadapan dengan timnas Spanyol yang saat itu menduduki peringkat kelima dunia, di babak penyisihan grup, namun harus menelan kekalahan dengan skor 0-1.

Adapun keajaiban itu terjadi di Piala Dunia 2022, ketika timnas Saudi mengalahkan timnas Argentina, yang saat itu menduduki peringkat ketiga dunia, dengan skor 2-1, pada pertandingan pertama babak penyisihan grup.

Para pendukung Saudi berharap keajaiban tersebut terulang kembali saat menghadapi tim nasional Spanyol yang saat ini menempati peringkat yang sama dalam klasemen dunia, terutama karena hal itu akan berarti lolos ke babak berikutnya untuk kedua kalinya dalam sejarah, dan yang pertama kali dalam 32 tahun.