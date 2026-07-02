Menit ke-86 menciptakan sebuah ironi luar biasa yang akan terus terpatri dalam ingatan tim-tim Afrika, setelah momen tersebut berubah menjadi mimpi buruk berulang yang mengakhiri impian tiga tim di babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan cara yang hampir sama.

Dalam adegan yang sulit dipercaya, tiga tim Afrika terakhir yang tersisa harus menerima gol penentu di menit ke-86, gol yang mengubah nasib mereka dan menyingkirkan mereka dari turnamen, menurut "Stats Foot".

Awalnya terjadi pada tim nasional Pantai Gading, yang mampu bertahan melawan Norwegia hingga menit ke-86, sebelum Erling Haaland muncul dan mencetak gol, memberikan tim negaranya gol penentu (2-1) yang mengakhiri harapan “Gajah-gajah” untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Skenario serupa terulang hampir persis sama saat menghadapi timnas Republik Demokratik Kongo, yang berjuang keras melawan Inggris, sebelum Harry Kane mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-86, membawa “Tiga Singa” meraih kemenangan yang membalikkan keadaan (2-1) dan menyingkirkan tim Afrika tersebut dari turnamen.

Tak lama kemudian, Senegal pun mengalami nasib yang sama, setelah Romelu Lukaku pada menit ke-86 juga berhasil mencetak gol penyeimbang untuk Belgia, yang membuka peluang comeback 3-2 dalam salah satu akhir pertandingan paling kejam di turnamen ini.

Yang menarik, ketiga tim Afrika tersebut kebobolan gol pada menit tersebut yang dicetak oleh tiga penyerang, yang masing-masing mengenakan jersey nomor 9.

Sedangkan Afrika Selatan, yang menjadi tim Afrika keempat yang tersingkir di babak 16 besar, sempat lolos dari “kutukan menit ke-86”, namun tidak lolos dari kekejaman waktu tambahan, setelah kebobolan gol penentu pada menit kedua waktu tambahan saat menghadapi Kanada, sehingga harus tersingkir dari kompetisi dengan kekalahan menyakitkan 0-1.

Kekalahan Beruntun Tim-Tim Afrika

Terlepas dari kutukan menit ke-86, kekalahan tim-tim Afrika di Piala Dunia 2026 terus berlanjut, setelah perwakilan Benua Hitam mencatatkan prestasi mengesankan di babak penyisihan grup.

Sebanyak 9 dari 10 tim Afrika yang berpartisipasi di edisi ini lolos ke babak 16 besar, dengan tim Tunisia sebagai satu-satunya pengecualian.

Namun, setelah empat hari berlalu di babak ini, jumlah tim Afrika di turnamen ini menyusut menjadi lima tim, di mana hanya satu tim yang memastikan lolos ke babak 16 besar, yaitu tim Maroko.

Benua Afrika kini menaruh harapan pada empat tim: Aljazair (melawan Swiss), Mesir (melawan Australia), Cape Verde (melawan Argentina), dan Ghana (melawan Kolombia). Simak jadwal keempat pertandingan tersebut.