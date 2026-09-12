Komite Wasit mengumumkan penunjukan Jon Ander Gonzalez Cuesta untuk memimpin pertandingan antara Levante dan Barcelona yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di Stadion Ciutat de Valencia, dalam ajang La Liga Spanyol, sebagai penampilan perdana wasit asal Basque itu bersama tim Catalan tersebut sepanjang kariernya sebagai wasit.

Gonzalez Cuesta berusia 41 tahun, dan merupakan salah satu dari 4 wasit yang menjalani laga pertama mereka di La Liga Spanyol musim ini, sementara Javier Iglesias Villanueva akan mengemban tugas sebagai wasit teknologi video pendukung (VAR) selama pertandingan berlangsung.

Laga hari Minggu ini merupakan pertandingan ketiga bagi Gonzalez Cuesta di La Liga Spanyol, setelah sebelumnya ia memimpin pertandingan antara Valencia dan Real Betis yang berakhir dengan kemenangan Real Betis 1-0, serta Osasuna dan Getafe yang dimenangkan Osasuna dengan skor 1-0.

Pertandingan ini akan menjadi laga kesepuluh yang dipimpin sang wasit untuk tim Levante, setelah sebelumnya ia memimpin 9 pertandingan mereka di Divisi Dua, di mana tim tersebut meraih 5 kemenangan dan 3 hasil imbang berbanding satu kekalahan.

Laga melawan Barcelona memiliki arti khusus bagi wasit asal Basque itu, karena ini akan menjadi pertandingan pertama yang dipimpinnya untuk tim Catalan tersebut sepanjang kariernya sebagai wasit, dalam penampilan barunya di level La Liga Spanyol.