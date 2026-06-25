Sebuah hotel seharga 1.000 riyal dan stadion berusia 14 tahun mempersiapkan Arab Saudi untuk pertandingan melawan Cape Verde

Tim nasional Arab Saudi memulai persiapan seriusnya menjelang pertandingan penentu melawan Cape Verde di Piala Dunia 2026, setelah tiba di kota Houston.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi tiba di kota Houston pada Kamis pagi ini, dan menginap di salah satu hotel bintang empat yang terletak dekat dengan stadion tempat pertandingan, dengan tarif rata-rata 1.000 riyal per malam.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi, "Al-Akhdar" akan berlatih di Stadion "Shell" di kota Houston, yang berjarak sekitar 6 menit dari tempat penginapan, dan 12 menit dari stadion tempat pertandingan berlangsung.

Stadion tersebut tidaklah tua, karena baru diresmikan 14 tahun yang lalu, tepatnya pada Mei 2012, dengan biaya sebesar 96 juta dolar AS, dan merupakan markas utama klub Houston Dynamo.

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena keduanya harus menang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, tanpa harus menunggu hasil klasemen tim-tim peringkat ketiga di grup lain.

Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat keempat dan terakhir di Grup H, dengan raihan satu poin, tertinggal satu poin dari Uruguay dan Cape Verde, sementara Spanyol memimpin grup dengan raihan 4 poin.