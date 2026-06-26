Sebuah foto bersama Neymar berubah menjadi kontroversi... dan istri putra Ancelotti menanggapi

Anna Galucca, istri Davide Ancelotti, akhirnya angkat bicara untuk membela keluarganya setelah krisis hebat yang meletus di Brasil, setelah beredarnya sebuah video yang merekam momen pertemuan suaminya dengan bintang Neymar da Silva selama Piala Dunia kali ini, sambil menegaskan bahwa ia telah menerima banjir hinaan dan cacian akibat interpretasi yang sepenuhnya keliru terhadap beberapa detik yang terekam oleh lensa kamera.

Rincian kontroversi ini bermula dari pertandingan kemenangan timnas Brasil, yang dipimpin oleh pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, melawan Skotlandia, di mana kamera menangkap Davide Ancelotti (asisten pelatih sekaligus putranya) sedang menggelengkan kepalanya bersamaan dengan saat Neymar menerima instruksi terakhir sebelum turun ke lapangan, Gerakan tersebut ditafsirkan oleh para penggemar Samba dan beberapa akun di media sosial sebagai ketidakpuasan atau keberatan dari asisten pelatih terhadap penampilan bintang Brasil tersebut, yang kembali mengenakan seragam timnas Samba setelah absen selama 981 hari, mengakhiri masa panjang penderitaan akibat cedera dan ketidakhadirannya di lapangan.

Gelombang kemarahan ini mendorong Ana Galucha untuk memposting pesan tegas melalui akun resmi Instagram-nya, di mana ia mengecam kampanye fitnah tersebut dengan mengatakan, seperti dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Apakah kalian sadar bahwa kalian menafsirkan foto ini dengan cara yang sepenuhnya salah dan sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan? Dan karena pemalsuan ini, sejak pagi saya menerima tak terhitung banyaknya hinaan… Kami adalah yang pertama yang berharap timnas Brasil menang,” dengan demikian membantah adanya perselisihan di dalam staf pelatih.

Insiden ini sekali lagi menyoroti fenomena “pembelokan narasi” yang kini menyertai Piala Dunia ini; meskipun video tersebut asli dan gambarnya tidak mengalami pengeditan teknis apa pun, namun penyebaran video tersebut dengan narasi palsu dari akun-akun besar telah mengubah isyarat spontan menjadi krisis besar, sehingga insiden ini bergabung dengan rangkaian rumor, konten palsu yang dibuat dengan kecerdasan buatan, dan pernyataan-pernyataan rekayasa yang mewarnai kompetisi turnamen tahun ini.